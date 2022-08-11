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卡羅來納之夢（四）

凌珊

汽車，平華說。

聲音是從窗戶傳進來的，窗戶靠馬路，很小的一扇卻像傳聲筒一樣，把這些聲音放大傳送進來。她這才理解了車流的意義。那樣很響的聲音加上偶爾的重聲，應該是車輪壓過地面的聲音。空調的嗡嗡聲也不相上下。聲音像在夜晚醒來的舞者，爭先恐後在月色裡跳躍。月光也亮，照著屋子裡像黎明前的朦朧。

平華嫌空調聲音吵，關掉了。還省電，她說，水電是另算的，一百元房租不包水電。這也讓林靜驚奇，她在國內住的教師宿舍免費，所以這些房租、水電費之類的對她都是新鮮詞。

南卡的天氣還好，八月的夜晚沒有空調並不會熱得難受。廣州這時候最熱，窗戶敞開，熱得要半夜醒來開風扇。美國真奇怪，還是她們幾個新到的就是不一樣？

前邊平華帶她樓上樓下四處參觀，到了樓下，也就是地下室，簡直以為到了機器房，鐵門緊關著，空調轟隆隆震天響。等進到屋裡，又是一陣驚奇，屋子裡冷風颼颼，像進到南極。

剛才跟她們嚷著「請進」的人躺在床上，確切說是被窩裡。這男生裹著大棉被，像南極企鵝樣臥在上鋪，只露出頭跟她們說話。

平華說：你為啥裹著棉被，開著空調？

男生說：這樣才舒服啊，室內永遠恆溫。

平華道：那不是浪費嗎？

「美國人都這樣的，一年四季如此。不信你去查，睡覺最舒服的溫度是六十五度，就是攝氏十八度。」棉被男生沾沾自喜道：「而且大家平分水電很便宜，你們也應該這樣做。」

林靜盯著那男生，好奇下鋪的人也受得了這個溫度。她以前就住上鋪，下鋪的臭鞋子味道令她終生難忘。腳臭不分男女，還真不是說的，通常是在下鋪跑去跳舞回來的時候洶湧澎湃。（四）

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