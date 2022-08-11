我們的生活充滿陽光（一）

薛慧瑩／圖

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那天其實是非常普通的一天，十月裡的一個平常日子，不冷也不熱，不是節日也不是假日。

葉琳的心情卻一點也不平常，眼角眉梢都是壓不住的笑意。她本來容顏平平，單眼皮、小鼻子，臉略扁平，勝在皮膚白皙，有著江南女子的秀氣。不過今天的她因著這份心底的喜悅，平淡的臉在夕陽的餘暉下流光溢彩。

葉琳停好車，一面轉著車鑰匙圈，一面哼著歌，朝公寓二樓自己家走去。她平時很少唱歌，今天驚訝地發覺竟然不由自主地哼起歌來，哼的還是一首小時候的歌：我們的生活充滿陽光……待意識到這一點，她啞然失笑。

葉琳走進家門的時候，老公宋春陽正在廚房做菜。他長得高大壯實，葉琳老是笑他長得像幹力氣活的，唯有鼻梁上的黑框眼鏡，顯露出幾分博士學者的風度。

他回過頭，跟葉琳笑著說：「最後一個菜了，馬上開飯！」

葉琳覺得春陽特別神奇的一點，他不笑的時候，那副黑框眼鏡使他顯得格外嚴肅；他一笑露出雪白牙齒，瞬間雲開日出、陽光燦爛的感覺。廚房裡油煙四起，菜香撲鼻，每天下班回家看到如此煙火氣的場景，葉琳的心裡感覺很溫暖。

兒子航航正在客廳看動畫片《獅子王》，這部片子他不厭其煩地看過無數遍。他曾經跟葉琳說：媽媽我不要長大。葉琳問他為什麼，他說長大了要看大人看的電影 ，一點不好看，動畫片多好看啊！葉琳抱著他大笑不止。

航航見媽媽回來，舉著白藕般胖胖的小手臂迎了過來。他是家裡的禮賓員，爸爸、媽媽回家了，他都會迎上來，嘴裡還會喊著：Mommy is home！他五歲多了，今年秋季剛剛開始上學。

兒子是葉琳的小太陽，葉琳臉上的笑意更甚了。她摸著航航軟茸茸的頭髮問：「航航今天在學校怎麼樣？」。

「媽媽，我不想去上學了。」航航噘著小嘴說。

「又怎麼啦？」葉琳蹲下來抱住航航。這個區域多為公寓房，學區 很差，航航剛上學就被霸凌。看到自己放在心尖上的寶貝被欺負，葉琳心疼得要命，給兒子換學校成為她迫在眉睫的首要大事。

「Tom叫大家都不跟我玩，還叫我yellow banana。」

葉琳摸著航航的背安撫他說：「媽媽馬上給航航換學校，換到一個非常好的學校去，那兒會有很多航航的朋友。」

「真的？」航航仰起可愛的小臉問道。

「真的，媽媽保證！」葉琳肯定地說道。

宋春陽招呼吃飯了。

「爸爸，媽媽說我們要搬家了，我要換到一個好學校去了！」航航蹦蹦跳跳地跑到宋春陽面前，一派天真說道。

「是嗎？」宋春陽歪著頭，對航航笑道。

葉琳也走過去，一面幫著春陽擺放飯菜，一面應道：「是的，我正要跟你說這事呢！」

春陽廚藝不錯，做了三個家常小菜，有葉琳喜歡濃油赤醬的糖醋排骨、航航愛吃的色澤鮮艷的西紅柿炒雞蛋，還有一盤營養豐富、青翠欲滴的炒青菜。

不過葉琳今天沒有心思細品春陽的手藝，她迫不及待要宣布一個好消息。她端起飯碗未及開吃，便眉飛色舞地說：「瑪麗，我同事，是個台灣人，她要搬家了，她說可以把她現在的房子賣給我們。因為不用經紀人，可以給我們便宜些，三十萬就能賣給我們！」

葉琳夾了一塊糖醋排骨，咬了一口，甜酸細膩。她接著又說：「是一個三臥兩衛半的連棟屋，最重要的是，在一個很好的學區。那兒亞裔 孩子多，航航應該比較容易融入。不像這兒，公寓房的學區，學生素質差，師資也差，航航又一直不習慣。這個周末我們一起去看看，覺得不錯的話，就可以辦各種手續了！」

春陽聽了，笑著說：「聽著是挺不錯的，我們周末去看看再說吧。」

春陽對於這事顯然沒有葉琳那麼興奮，甚至眉宇間隱含一絲憂慮，不過沉浸在激動中的葉琳並沒有察覺。（一）