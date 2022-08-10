她已經盡量忍著，不再跟曹正星抱怨了。每次在父母面前說起來，他們也只是勸她要懂事，要支持小曹的工作，別總是無理取鬧。

見曹正星掛了電話，一臉嚴肅，她把倒好的果汁遞給曹正星，說：「對了，成伯伯前兩天給我打電話了，問我對上次說的那個樓盤的事情有沒有興趣。你不是也去看了嗎？你覺得怎麼樣？雖然現在loft好像很流行，但我覺得還是大平層好。」

曹正星沒接她的話，他說：「你先吃，我出去打個電話。」

毛心婷問：「給誰啊？」

曹正星說：「我弟。」

他們倆和成伯伯吃飯的事發生在半個月前，成伯伯打電話給毛心婷，約她一定要和曹正星一起出來吃頓飯。本來還叫上了毛市長，可他那天要去省裡開會，所以沒來。

成伯伯不是一個人來的，他的身邊還跟著兩個年輕人。曹正星以為一個是司機、一個是助理。兩個人年紀都不大，看起來都是一表人才的模樣。吃飯的時候，那兩個人就坐在他們旁邊的桌子。

酒過三巡，微醺的成伯伯又開始恭維曹正星，說他最喜歡兩種人，第一，是那些靠著自己的努力，從底層打拚上來的人。第二，是懂得識時務者為俊傑的人。

他指著曹正星，「我覺得這兩種品質你都具備。」他指著鄰桌的兩個年輕人，「他們倆，都是我看著長大的，家裡面經濟條件不好，一個是爹媽死得早，靠著病歪歪的外婆生活，一年四季連口肉都吃不上。另一個，父親販毒挨了槍子，母親丟下他改嫁了，基本上差一步就要流落街頭當乞丐了。是我，把他們扶持起來，讓他們能繼續上學念書。他，」成伯伯指著左邊的那個說，「來年研究生就畢業了。」（一○二）