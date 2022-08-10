「我親眼看到的，不會有錯。況且，別人也都這麼說。」

「即使真的有人死了，那也是發生在過去的事。在我們這裡，沒有人會記得這些。太陽一出來，我們就忘了它，你最好也忘掉。」

老人說話時，一直微閉著眼睛，好似在回答另一世界的問詢。做為一名闖入者，我的問話非常無禮，簡直讓人討厭。我從來不這樣與別人說話，但我決定這麼做一次。反正，我遲早要離開這裡，何必顧慮那麼多。

那段日子，妻子的身體非常虛弱，根本吃不下什麼，但精神還好。疼痛不那麼厲害的時候，便想著要和我說話。而我則一直勸她多休息，不要徒然耗損體力。我以為我們還有很多時間。我們在一起的時候，我從沒有想過要去了解她的內心世界。那麼多年朝夕相處，難道彼此還不夠了解嗎？

這一路上，當我脫離日常生活，完完全全一個人獨處時，我才意識到，自己與真正的生活之間，可能隔著一面不可捉摸的鏡子。你以為鏡子反映了真實──恰恰與事實相反。

我來到的這個長壽村、網紅打卡地，又是一個什麼地方呢？如果僅僅是在網路上看看，大概與別的景點沒什麼兩樣。好幾次，太陽剛露面不久，便被烏雲遮住，烏雲逐漸增大、變厚，完全擋住了陽光。曬太陽的人起身回到屋子，遊客匆匆趕往旅舍。大風颳倒竹竿，將牆頭上的花盆帶翻在地上，村街又變得空蕩蕩了。

那天，我從街上返回民宿 ，才推開木門，小晨便急切地叫住我：「周老師，剛剛收到氣象台消息──橙色預警，未來一兩天，這裡可能會有大霧瀰漫。」

「大霧隨時可能出現……恐怕，您暫時回不去了。」他抱歉地說。（九）