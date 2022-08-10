吳孟芸／圖

林靜順著韓風的手勢，看到一輛黑色摩托車，漆色在路燈下閃著光。她還沒見過騎摩托車上學的，她想起自己在國內校園裡騎著的那輛藍色飛鴿自行車。

後來讀到福斯特的《霍華德莊園》，林靜就會想起這幢樓，當然不只是房屋外爬滿牆壁的藤狀物，也許是格式，或者房屋裡的故事。這樓分上中下三層，一層有三個臥室，客廳加廚房。二層兩個臥室，可以從側邊的樓梯進入。黑色鐵樓梯像電影 裡那樣在樓房側面延伸，在南方的卡羅來納並不多見。底層的地下室有兩個臥室加廚房。每一層都配有廚房。

門前的草地荒蕪，小石階路從馬路通向房門。房門破舊，木色透著黑，把手油膩，玻璃花紋與灰塵融合。走進去，裡面暗澀，過道的地板閃著一種油膩的烏亮。一層靠門左側一個臥室，右側最大的臥室已住著兩個新生，比林靜早兩天來的平華和牛莉，加上林靜，樓裡僅有三個女生。大臥室的左邊是客廳。過道再往裡到頭，左邊是廚房，右邊是老田的房間。

現在林靜站在大臥室裡環顧四周，房間是真大，放了三張床，中間還可以跳舞。只是三個人住一個房間，她沒有想到。

這有什麼，在國內一個宿舍不都六個人嗎？老田說。他的圓臉上嘴並不動，倒像是話從鼻子裡哼出來的。

老田前額有些禿，頭髮像畫像上的愛倫坡那樣披下來，還有點兒捲。如果臉是饅頭，鼻子就是圓棗。只是沒有棗饅頭的喜慶，倒像是心事重重的饅頭，眼睛也不看人。剛才看到他吸菸，林靜還奇怪，很少看見大學裡的人吞雲吐霧。

那是，國內六個人算少的呢，我宿舍八個人。平華接起剛才老田的話頭。

你來讀博士的有錢。老田說，她們不一樣。

她們是指林靜和牛莉。牛莉來讀本科，是他們這一夥人中唯一的本科生。年齡也最小，二十一歲，比她們都小五歲。

先住下，到時再找地方也行。平華見林靜不吱聲，就加了一句。

林靜雖然不喜歡這裡，也實在想不出能去哪裡。平華這樣說，也算是對她遲疑的了結。

老田走後，平華說，這裡的房租是真便宜，一個月才一百美金，真是找不到這麼便宜的。

你不是有助學金嗎？林靜道，每月一千多美金，還擔心房租。

「那也要攢錢啊，幫我先生來，住這裡的好處還可以讓他們幫著開證明。大家的錢放一起存銀行開證明，拿到使館簽證 ，老生們都是這麼做的。樓上的就是才剛接了老婆來。」平華道：「除了老田，這裡男的差不多都結婚了。老田因為是社會青年，碩士讀得很辛苦，你沒看頭頂都禿了。」

平華總結：「三個人一個房間也不算多。在國內讀博士，也要幾個人一個房間的。」

林靜想說，自己在國內讀碩士，就是兩個人一個房間，再說這不是美國嗎？要是想幾個人一個房間，還來美國幹啥？

可是她不想說，坐了一天一夜的飛機，加上前一晚上，兩天連軸轉沒睡好、沒吃好。但是好像現在也不餓、不睏。

一隻黑貓在馬路邊走過，尾巴翹起來像是一支旗幟搖擺移動。林靜心裡一抽，小貓是否也無家可歸，還是有家不願意歸？

平華似乎猜到她的心思，輕聲道：先吃飯吧，這裡大家輪流做飯，買的菜都放冰箱裡。今天我做的飯，有你的。

林靜心裡一酸，眼淚差點掉下來。她最怕陌生人對自己好，這過去的幾個小時裡，她見到的都是萍水相逢的人。

平華的眼睛亮著，厚厚的長髮在腦後梳成一個馬尾辮，眉毛也很濃。林靜說不上喜歡她，只是因為平華有獎學金而不用擔心生活，讓她有了一份安然，而這份安然讓林靜羨慕。

飯桌上林靜見到小陳，他也是新生，跟林靜一樣事先沒找房子，因而也找到了這裡。林靜以為吃飯的會有很多人，結果就是三個新生，牛莉去老美朋友家了，老田不吃飯，抽菸就行了。平華說。晚飯是青椒炒雞蛋 、清炒大頭菜、雞肉炒青豆。

這裡的雞肉很便宜，平華說，一塊多錢可以買一板，十多個雞腿呢。

3

夜晚到了，林靜躺在床上卻很清醒。這是倒時差了，她在心裡暗自思忖。窗外的聲音卻響了起來，「颼──、颼──」，一片片連起來像海潮。是什麼呢？她詫異。（三）