「有時候，我感到自己是個怯懦的人，習慣於活在某種庇護 之中。不像你母親，好像什麼都不怕。我承認自己對她缺少了解和關心，現在，說這些已經晚了。我不知道你們之間是否有過交流。有些事情，大概她只會告訴你。」……

這些文字是我入睡前，斷斷續續寫下。我不能在視頻或語音裡，與女兒說這些，那會給我一種「赤裸相見」之感。但在「文字」裡說，也沒有讓我更自在。我總是在信息發送成功後，馬上刪除。

第二天醒來，手機 上已積了好幾條未讀短信，都是來自女兒。通常只是一兩句囑咐的話，並沒有別的。我對自己感到失望，幾乎不能相信自己曾給她發過那種短信。

那個晴朗的午後，我在一堵矮牆前，再次邂逅那位老人，差點兒沒將他認出來──如果不是那雙樹皮般皺巴的手，它們在陽光下似乎恢復了往日的生機。老人微閉著眼，嘴角浮現出某種笑意，好似經歷艱難跋涉，終於來到一個明亮、溫暖的地方。

我站在那裡，好奇地打量著他。老人忽然睜開眼睛，嘀咕了一句：你擋住我的陽光了。這個人已經不認識我了──我心裡想道。我不擅長與陌生人聊天，但那天我決定，要與這個不幸的老人聊一聊。

「那天早晨，你喝醉酒，讓我去你家。你還記得嗎？」

「我每天都喝醉酒，你說的是哪天？」

「我看見你房間裡的遺照了，那個人是誰？」

「什麼遺照？我不知道你在說什麼。」

「那張臉看上去很年輕，是你孫子吧？他們都說你的孫子死了。」

「不可能，這個村子並沒有人死去。」

「可你的孫子的確死了。我見過他的照片，他還很年輕。」

「你肯定搞錯了，我根本沒有孫子。」（八）