蘇顏突然濕了眼角，以為是淚水，用手去堵，發現其實是雨。

什麼事情做的人多了，就有圈子，能成文化，比如離婚。

蘇顏離婚第三十天，幾個朋友湊在一起吃滿月酒。蘇顏和大家說起來，離婚並不難過，只是不明白為什會離婚。當初和老公都是孤男寡女，年齡彼此相當，互相並不討厭，隨便拿出一條就足夠結婚的，何況不只一條，簡直是天作之合。最要緊兩人從來沒有什麼感情，據說感情破裂是離婚的最大原因。兩人毫無感情，將這個隱患扼殺於萌芽，比無數夫妻有了先天的優勢，照理是大家艷羨的對象。

蘇顏說：我是沒想到，沒有感情的婚姻也會破裂，本來無一物，何處染塵埃的，好比男人能得乳腺癌，沒有道理。

座中有懂的，說男人也會得乳腺癌的。這麼一說，蘇顏倒有些釋然。好像男人也會得乳腺癌，是自己人生之謎最好的答案。

說著、說著，大家看蘇顏沒有復合或者獨身的意思，於是說離婚這種事要趁早，再找人嫁了還來得及。據說人生幾大機遇，一是中年男人死老婆，一是女人年紀還輕就離了婚。大家這樣捧著自己，讓蘇顏覺得離婚是得了天大的便宜。

如今出了月子，抓緊再找個對象。說起這個，大家更加興奮，有人說我有個同事很好，那個說我有個親戚溫存，更有個說自己孩子老師靠譜。許多合適自己的男人，大概平時躲在暗處，這時雨後春筍地從大家嘴裡冒出來，個個般配得可以做蘇顏的老公。片刻間，蘇顏有一種人盡可夫的感覺。

蘇顏憋不住要把那句話說出來，急忙喝口酒壓住。這酒下去，反把這句話浮出來：「我有個情人在設拉子。」（一七）