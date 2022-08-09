吳孟芸／圖

在安克拉治，香港女孩下了飛機，直奔到康乃爾方向的轉機廳。所以前邊男孩的話語有道理，都這麼厲害，不是康乃爾就是哥倫比亞。雖然林靜的這個「哥倫比亞」純粹是地名，當然她心底是喜歡的。一切都是如花瓣般欣欣然在眼前展開，她感覺身子都是輕盈的，彷彿小鳥飛出了牢籠。

安克拉治英文裡是「港灣」的意思，從這裡進美國，也是有含義的吧。她想起臨行前裝在旅行箱裡的書──《偉大的前程》（孤星淚），她最喜歡的狄更斯小說之一。雖然裡面的主人公經歷了很多苦難，可是相比那個叫Pipp的小子，她可要好多了。至少到機場 會有人接，雖然接的人是誰不知道，反正是學校派的。

林靜忍不住想起國內大學一進校的場景，鑼鼓喧天、彩旗飄揚，各個院校都會派人到火車站來接新生。美國接新生也跟中國差不多吧。

還有她喜歡校園，畫面上看過南卡 大學的校園，綠草如茵、紅磚樓房。她也要跟那些圖畫上的學生一樣，漫步在校園中，讀書、散步真是令人嚮往的日子。想著這些，林靜心裡忍不住一陣愜意。

哥倫比亞機場不大，來接她的是個老外，大概六十出頭，個頭高大瘦削像白求恩，白髮鳥窩一樣頂在頭上，也像白求恩那樣戴副眼鏡。他說每年秋季開學，都來大學做自願者接送學生。

他問林靜要把她送到哪裡，是學校宿舍，還是自己在外面租了房子。

林靜聽懂了「宿舍」這個詞，因為她記起在學校的通知書裡，提到可以申請學校宿舍。但是林靜因為來讀研究生，學校宿舍不是硬性要求，而且宿舍比較貴。賈毅也說，房子還不是到處都有，等到了看好再租。所以她並沒有事先訂住處。

老外滔滔不絕，林靜覺得自己英語算好的了，這個老外的口音還是讓她覺得自己的英語不夠用。那些詞句好像掉下來的珠子，還沒等她接到，就劈里啪啦溜走，了無蹤影。

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老外司機見林靜對住哪裡說不出個所以然，就直接把她拉到國際學生中心。這是一座平房，像暖房那樣四下是窗戶。

老外司機拉開辦公室的玻璃雙扇門，對桌子後面的一個金髮女士說了幾句，就跟林靜道別了。又交代說，剛才給她的電話，如果需要幫忙，可以跟他聯繫。

林靜應著，心裡有些發愣，竟然沒有國內那種接新生然後送到宿舍的節目嗎？金髮女士和藹地詢問她有沒有租房，或者朋友之類的可以住下來。學校臨近開學，宿舍早滿了，但是附近有房子出租，就是需要聯繫。

林靜一連串的搖頭，金髮女士只好作罷。她拿起電話詢問，林靜站在那裡等待。玻璃門開開關關，銀色的金屬門框裡人們進出著。

這時進來了一個東方人，中年男子，黑髮戴眼鏡，牛仔褲配灰色洗白的襯衫，頭髮蓬鬆像是剛睡醒。看到林靜，朝她點了下頭，去到金髮女士桌邊，兩人笑語寒暄。

之後他走到林靜身邊，說：沒問題，我可以幫你找住的地方。

林靜後來想，韓風這個樣子她是見過的。校園裡八五級的研究生們大都有的一種樣子，就是樸實中帶著挫折感，不羈而敦厚，但是內斂中又有一種沉穩的力量。就像經典電影 ，看過後內心會起的波瀾。

林靜有沒有波瀾不記得了，只是給美國學校並沒有接新生、安排宿舍這一項驚住了。而後又自覺膽大，竟然就這麼來了，不是沒看懂學校的通知，就是沒當回事。後來發現像她這樣的還不少，只能說無知無畏。

韓風倒並不吃驚。那天他是來國際學生中心給太太辦手續的，簽證要文件之類，因為公派要賠很多費用。他剛來半年，正在為賠償費打工掙錢。

韓風把林靜的行李放到車上，開動引擎，車在校園裡穿行，很快來到一幢樓前。紅磚兩層樓，挺厚重的一幢。門前兩條馬路相交，樓側面有樓梯通向頂層。已經是傍晚，馬路邊的路燈亮了起來。

就這裡了。韓風說，裡面住的都是中國人，還有跟你一樣的新生。大概六、七個人吧。

林靜一愣：這是到了集體宿舍嗎？

不是，是老美的房子，出租。離學校也近，主要是房租便宜。韓風說著，把林靜的兩個箱子拎出來，我要去實驗室，前邊做的實驗要去照理一下。你就先在這裡住下，老田我認識，他是這幢樓裡最老的住戶，也是我們系的學生。那，看到了嗎？那個摩托車就是他的。（二）