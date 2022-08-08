他想要預支一點，蒙歡說沒有，他罵了她一句，然後掛了電話。後來他想起來，自己身上還有上次趁她不注意，從她包裡順出來的一張銀行卡。他不知道密碼，但猜想左不過是蒙歡爸、蒙歡奶奶或者蒙歡自己的生日。誰知找人試了好幾次都不對，錢也沒有取出來。

蒙歡的死並沒有給他帶來太大的悲痛，他只是對自己少了一個來錢的道，感到有點遺憾而已。他對蒙歡其實沒有多少感情，雖是一個媽生的，可畢竟不是同根同源。

他以前時不時去找她，嘴甜地叫她一聲「姊」，在外面幫她教訓一下搶她客人的小娘兒們，蒙歡都會給他點錢做為勞務費。拿到錢後，他就會給章恆打電話，他感覺章恆很不喜歡他，也看不起他。畢竟他的客戶裡，像他這樣沒有穩定收入的無業遊民 幾乎沒有，但章恆喜歡錢，只要錢給到位，一切都好說。

章恆的行事一向都很隱祕，他給他錢，然後章恆再通知他地點，大部分的地方都在普通的居民小區裡。有一次他跟章恆開玩笑說：「怎麼回回地方還不一樣啊！你到底是租了多少套房子？有個成語叫什麼來著，狡兔三窟，你還真是狡猾啊……」

他對面的章恆沒笑，眼神陰冷地望著他。他很快閉了嘴，把手裡的那沓錢遞了過去。氣氛有點尷尬，宋新松的心裡浮起一絲恐懼，可又想沒話找話。見章恆從隨身帶著的小罐子裡，取出一小撮乾茶葉放進嘴裡嚼，他像是找到話題一樣，口氣熱情地說：「章哥，嚼茶葉是不是對身體有好處，怪不得我看您的氣色越來越好了。」

正在數錢的章恆沒有看他。數完錢以後，他把錢放進衣服口袋裡，然後說：「剛好，你等我的信吧。」（一○○）