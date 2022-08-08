妻子的記錄儘管五花八門，卻毫無獵奇之意，好像事情本該如此，她不過是如實呈現。我只想找到妻子那麼做的原因，總有什麼事情觸發了她，讓她起了那種執念。

過去幾個月裡，我查過相關資料，知道某些少數民族還留有樹葬傳統，將嬰孩懸於樹下，借助樹木的靈氣輪迴轉世。關鍵是要擇一處風水寶地，方向也不能錯。但妻子日記裡並沒有這方面內容的記錄。

可能，她並未碰到此類事情，或者她並不想將任何隱祕想法留在紙面上。或許女兒知道一些，但我無法與她聊關於妻子的話題，這實在難以啟齒。

我來這裡有些時日了。這個地方雖然風景不錯，但與別處相比，也沒有太大不同，除了起霧時，人們被迫去做的那些事。偶爾給女兒發發文字版微信 ，告訴她這裡的「奇觀」，以及發生在那個老人身上的事。

「你根本無法想像，這個世上居然有這樣的地方，長年籠在一片縹緲的雲霧裡，看不見彼此，難道人們因此而長壽？民宿 裡的人告訴我，那個老人的孫子死在外面，村裡不讓設靈堂，不允許紀念哭泣，說是有礙觀瞻。他們只能在大霧起時，悄無聲息地哀悼。霧散後，一切不得不恢復常態。大霧不時光臨，也隨時會消失，哀悼活動只能斷斷續續地進行。好幾次，我在路上走著、走著，就走進一片漫天的雲霧裡。在這樣的霧裡行走，你什麼也看不見，就像一個名副其實的瞎子。萬物被徹底吞沒。每次大霧過境，我總有一種奇怪的感覺，好像有什麼東西在此過程中被置換掉了。人們會忘掉煩惱、剔除雜念，專注於眼下之事。我懷疑這正是他們獲得長壽的祕訣。」（七）