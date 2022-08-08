我有個情人在設拉子（一六）

老公的聲音越來越大，蘇顏聽見，「蘇顏這旁邊就有個游泳 館，咱倆可以一起游泳，你不是一直想學蛙泳嗎？」蘇顏放了聲音，說：我要學自由泳。

蘇顏學會了自由泳，老公才提出離婚。蘇顏是好妻子，自然夫唱婦隨。蘇顏老公最體貼，離婚的諸事跑前跑後，安排得體。蘇顏也乾淨俐落，不拖泥帶水，兩人琴瑟和諧，蘇顏想自己這麼多年，只有離婚這件事辦得最為圓滿，現在才知道什麼是夫妻同心，其利斷金。看老公為離婚的事忙得滿頭大汗，不讓自己操心，更是感動。蘇顏想，要是多離上幾次婚，自己沒準就會愛上老公，不，前夫。

蘇顏還是舊蘇顏，游泳、吃飯、睡覺。倒是一次，蘇顏在泳池剛露頭換了口氣，聽見高處有人說：蘇顏，怎麼就你一個人，老公沒來？蘇顏聽見「一個人」、「老公」，突然一點力氣也沒有，身子往下沉，抓了什麼東西才勉強浮住。這才知道，為什麼小時候大人說，碰見一個夢遊的人，千萬不要叫醒。

那天蘇顏路過咖啡 館，鼓了勇氣，進去。幾年過去，桌椅擺放的位置居然沒有變化，冷櫃裡有塊糕點，蘇顏仔細辨認，就是男人選定的，自己那天錯過，現在看看其實真是誘人。蘇顏極疑心這糕點自己沒要，男人退回去，這麼多年，就原封不動地擺在這裡，在日新月異A城，充了定海神針，長過無數人的婚姻。

蘇顏出門，又下了雨。這雨下得慢條斯理，每個水滴清楚分明，好像吝嗇的人一枚枚在那裡往外數錢。蘇顏想，要是和男人初次見面的雨也是這樣，自己一定從容不迫，可以少生出多少事情。

蘇顏覺得有人在看自己，玻璃後面，一個年輕女人，手裡捂了咖啡張望，女人對面果然有個男人。（一六）