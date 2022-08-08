我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

我有個情人在設拉子（一六）

蘇橋西

老公的聲音越來越大，蘇顏聽見，「蘇顏這旁邊就有個游泳館，咱倆可以一起游泳，你不是一直想學蛙泳嗎？」蘇顏放了聲音，說：我要學自由泳。

蘇顏學會了自由泳，老公才提出離婚。蘇顏是好妻子，自然夫唱婦隨。蘇顏老公最體貼，離婚的諸事跑前跑後，安排得體。蘇顏也乾淨俐落，不拖泥帶水，兩人琴瑟和諧，蘇顏想自己這麼多年，只有離婚這件事辦得最為圓滿，現在才知道什麼是夫妻同心，其利斷金。看老公為離婚的事忙得滿頭大汗，不讓自己操心，更是感動。蘇顏想，要是多離上幾次婚，自己沒準就會愛上老公，不，前夫。

蘇顏還是舊蘇顏，游泳、吃飯、睡覺。倒是一次，蘇顏在泳池剛露頭換了口氣，聽見高處有人說：蘇顏，怎麼就你一個人，老公沒來？蘇顏聽見「一個人」、「老公」，突然一點力氣也沒有，身子往下沉，抓了什麼東西才勉強浮住。這才知道，為什麼小時候大人說，碰見一個夢遊的人，千萬不要叫醒。

那天蘇顏路過咖啡館，鼓了勇氣，進去。幾年過去，桌椅擺放的位置居然沒有變化，冷櫃裡有塊糕點，蘇顏仔細辨認，就是男人選定的，自己那天錯過，現在看看其實真是誘人。蘇顏極疑心這糕點自己沒要，男人退回去，這麼多年，就原封不動地擺在這裡，在日新月異A城，充了定海神針，長過無數人的婚姻。

蘇顏出門，又下了雨。這雨下得慢條斯理，每個水滴清楚分明，好像吝嗇的人一枚枚在那裡往外數錢。蘇顏想，要是和男人初次見面的雨也是這樣，自己一定從容不迫，可以少生出多少事情。

蘇顏覺得有人在看自己，玻璃後面，一個年輕女人，手裡捂了咖啡張望，女人對面果然有個男人。（一六）

游泳 咖啡

上一則

已讀不回的故事

下一則

《老物件情懷》父親的遺著

延伸閱讀

移民專頁／境外申請移民 都需要提供出生公證

移民專頁／境外申請移民 都需要提供出生公證
海豚游泳培訓中心 長島區夏季重開

海豚游泳培訓中心 長島區夏季重開
女人謹記的三件事

女人謹記的三件事
世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

熱門新聞

作者參加的大專勞軍團隊友。

《老照片說故事》相逢四十五年後

2022-08-05 02:00
林懷民退休後，在淡水河岸過自由自在的生活。(攝影／沈昱嘉)

46年雲門人…舞蹈家林懷民退休後 重新學習過生活

2022-08-02 07:00

遺憾至今的那年暑假

2022-08-05 02:02

已讀不回的故事

2022-08-07 02:02
中華商場「點心世界」舊貌。（本報系資料照片）

西門白首（上）

2022-08-01 02:02

不婚不育

2022-08-01 02:00

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高