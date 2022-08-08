吳孟芸／圖

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飛機到了安克拉治，阿拉斯加的最大城市，林靜要在這裡中轉換乘去南卡羅來納州 的飛機，哥倫比亞市。林靜的腦子裡又浮現出剛才那個男生的眼神，哥倫比亞？你們怎麼都那麼厲害。他說。

那時，一夥人剛下了飛機，蜂擁著在看板屏幕前找自己的航班號。林靜眼前一堆人頭攢動，擠擁如蟻圍巢。那男生問她了一句什麼，人聲吵雜中，像水面浮出的魚瞬息溜進水裡，她順口答道「哥倫比亞」，那是她要去的地方。後來她想起男生的眼神，才想到他一定以為她是去哥倫比亞大學。

哥倫比亞的南卡大學，林靜想說，跟哥倫比亞大學可是不同，至少氣候暖和。她當初挑選學校的時候，就是衝著氣候去的，第一氣候、第二才是別的什麼比如學費，至於學術高低並不是首要條件。她也拿到了佛羅里達大學的錄取通知，可是一看學費，比南卡貴了一大截，於是南卡大學自然勝出。

寒冷地方的學校她想也沒想。不是有說嗎，去澳洲讀書不如去英國，去英國不如去美國。美國是全世界人民最嚮往的地方了，那還不是隨便哪裡都可以。

現在她站在機場 候機室裡，人潮洶湧著已經感覺不到是凌晨還是半夜，人們身上裹著厚衣服，跟外面炎熱的夏季八月似乎也不相干。進關要查行李，一堆行李中，林靜很快找到了自己的兩個箱子。這箱子本來也好識別，花色箱，玫瑰花叢配綠葉空隙灰色間插，可惜沒有拉桿。九十年代初的旅行箱，拉桿估計還沒生出來。

當初林靜望著兩個行李，躊躇怎麼拿時，賈毅就說：那還不好辦，隨便叫個什麼人就可以幫你了，說不上還很願意。

那時候機場、火車站的小紅帽還在天上飛，賈毅說的隨便叫什麼人是指路人。站旁邊的林靜父親也跟著贊同：對，這都不是問題，機場都有行李車。這頭把你送上飛機，那頭行李車推出去有人接就行了。

林靜聽著他們說話，彷彿是討論別的什麼人的問題，兩個行李箱也像兩句話一樣，輕飄飄地就過了。這種時候，她總能遙遠地感覺到行李箱的重量，而又無所適從，直覺的逆反，還有一種難言的模稜。

是到了廣州機場，檢查行李的要打開看。大庭廣眾之間，兩個花色的旅行箱彷彿被開腹的雞鴨，內臟肚腸頓撒遍地。林靜母親前一天晚上碼好的衣服春耕鋤地般底朝天，花紅柳綠，終於窮盡菜刀見。

這個不可以帶！檢查員拎起菜刀厲聲道。

這是菜刀，切菜的為什麼不能帶？賈毅急了，而且是放在行李裡，又不隨身帶。

不能帶就是不能帶！檢查員的音調高了十個階梯。

圍觀的人一下子擁過來，隔著中間的鐵欄杆，也能感覺到那虎視眈眈的熱情。終於負責人給找了來，看看這菜刀確實屬於禁止攜帶類，再看看並沒有違反規則隨身攜帶，於是擺擺手放行。

媽的！賈毅罵了一句，一邊把東西往箱子裡放，頭上的汗珠晶瑩如雨後春筍。手下的東西卻像找不到家的小動物東闖西撞，箱子竟然放不下了。

林靜的父母站在欄杆外面也跟著著急，林父本來就是個性急的人，這下更是火燒眉毛，不知如何是好。哪個好心人遞過來兩條繩子，這箱子於是一下子富人般腰纏萬貫。所以現在林靜站在一片行李的海洋中，一眼就看到了自己的百萬旅行箱。

沒想到來美國的第一站是安克拉治，林靜站在候機樓大廳裡四下打量著，各色人等她還是第一次看到這麼多的老外，心裡暗吟：這是出國了。

剛才在香港 機場的情形也迴旋開來。從廣州到香港，半個小時飛機就到了。已經是夜半時分，機場的安詳寧靜卻令人精神一振，如油膩之後清茶潤玉，安穩服貼。服務台的男子白襯衣、紅領帶，英俊得像司儀。這樣夜半時間，他還如此精神抖擻、友好熱情，連帶著前邊廣州機場的一幕也似乎給抵消了。

林靜後座上來一個香港女生，也是第一次出國，也是第一次坐飛機。她時不時用手指輕觸一下林靜的臂彎，林靜就扭轉過身來跟她搭話。兩個初次出國的女生隔著座位的空隙前後聊著，彷彿那樣就能慰藉心裡的忐忑。香港女生梳著長髮，很好看的眼睛和眉毛有點兒像張曼玉。（一）