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解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

殺死星河（九九）

桑文鶴

「我之所以願意淨身出戶和你離婚，完全是為了女兒考慮，不想把事情鬧開鬧大。有些事，她最好永遠都不知道，這就是對她最大的保護了。」她望著他，意味深長地說：「你知道我在說什麼。」

兩個月後，前妻打電話告訴他，自己在新加坡做生意的舅舅已經在他的公司裡，為自己安排了一份工作。她會很快辦好手續出國，並且女兒她也會帶走。

那之後傅鵬沒有再見過前妻和女兒。他心有不甘，但對於前妻的威脅，他還是怕的。他打開電腦，找出那個隱藏很深的文件夾，他思前想後，僅有的可能就是這個東西壞了事。那裡面有一些見不得光的東西，那些東西是他戒不掉的怪癖和永久的祕密。而前妻是計算機專業畢業的。他們的婚姻應該就是在她發現了那些東西後破裂的。

他嘆了一口氣，想要不惹人注意地隱匿在普通人裡，有時也不是一件容易的事。但離異的身分也已經好過未婚，他已經不用再去想找女人結婚的事了。經歷了這番波折，他只想好好犒勞一下自己。他的腦子裡有了一個絕佳的念頭，這是個兩全其美的辦法，畢竟這既是自己喜歡的事，又可以利用它來賺錢。

他找了幾個同道中人商量，可沒人敢答應，直到他遇見眉眼低垂、表情陰冷的章恆。傅鵬賣掉了自己名下的一處商品房，和章恆一起籌備了幾個月後，「金色助學網」正式成立。

宋新松最後一次見到姊姊蒙歡，是在她被殺的兩天以前。姊姊說有流氓騷擾她，讓他幫忙找人去擺平。他問蒙歡要錢，蒙歡說等事情搞定了以後再說。（九九）

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