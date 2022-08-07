我一陣猶豫，矮身跟了進去。隨處可見打開的酒瓶子，窗台上、椅凳上、灶台邊，或歪斜、或直立，像是某種悲傷而失控的道具。

老人跌跌撞撞，在那把唯一的椅子上坐下，很快便人事不知。我有些後悔自己的貿然闖入，生怕有人忽然出現，必將尷尬萬分。

四處張望之際，一幅放大的黑白照赫然立在低處的矮櫃上，一張虎虎生氣的臉被禁錮在裡面，正衝著我笑。我想逃走，卻像被什麼東西摁住了似的，不得動彈。

忽然傳來一陣老嫗的哭聲，微弱、斷續，時有時無──這個房子內部好似隱藏著無數個次第縮小的空間，那聲音便來自最裡面的那個。

從屋子裡出來，一道白光晃得我頭暈目眩，眼前的一切似被拉進一件寬敞的大氅裡。起霧了，大霧從天而降，瞬間將這片時空吞沒。我愣怔著站在原地。出門時，旅店裡的人還在睡夢之中，整個村莊似乎也是如此。現在，世界消失了，而他們什麼都不知道。我掏出手機 ，信號飄忽，遲遲無法定位。

那天晚上，我躺在床上讀妻子的旅行日記。那上面可什麼都有，商品價格、車票信息、旅館 環境、美食 特產等等。她尤喜記錄旅途中的奇談怪事，比如，某個高原古村落裡有名少年，從未上過一天學，卻能說唱上百萬字長篇史詩，只因在一次夢中獲得神的旨意；另有知名茶山腳下，一名六歲孩童，長著一張類似六十歲老人滄桑的臉，足不出戶，卻對上千公里之外，一名成年女性的事情如數家珍，只因那人是他上輩子的姨媽。（六）