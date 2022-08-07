我有個情人在設拉子（一五）

蘇顏對男人說：A城太大了，跟海一樣，咱倆就是兩條魚。這話被A城聽了，送了輛空車過來。

蘇顏拉開車門，把男人推上去，探頭對司機說，他去機場 ，遠走高飛。男人張嘴分辯，蘇顏壓上去，吻了他，說別動，聽話，退身出來，說師傅趕時間，麻煩您快點兒。關上門，拍怕車窗，看著男人說，再見。突然想起那天下雨，第一次見面，自己對他說的「再見」，好像不是同一個詞。

蘇顏轉身走掉，無影無蹤，是海裡放生的一條魚。

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蘇顏找人結婚。介紹人說這人的諸多好處，戶口、工作，當了蘇顏的面，伸出手指一根根點解。蘇顏看介紹人手指細長明白，心裡讚嘆這真是誇人天成的工具。可惜不是六指，否則條件可以一直開下去，有加倍的效果。

兩人最終見了面，都還滿意。在A城，相親男女互相並不討厭，簡直比一見鍾情還讓人欣喜。

蘇顏和老公買房的時候，仲介說這房子什麼都好，地段好、環境好，只是有點西曬。蘇顏愣住，想起男人的預言，這麼多年，自己沒記住，倒也沒忘。

仲介說這話的時候正是下午，陽光聽了有人提到自己，從窗子闖進來，拉了一層沙帳，把蘇顏和老公分開。無數微塵在沙帳裡起舞，闢出一處祕境。要是男人竟從這沙帳中轉出，蘇顏一點都不會奇怪。

這祕境像是男人作法，讓蘇顏看見仲介和老公在說話，卻全無聲音，彷彿是默片的背景。可男人的法術不算高明，臉上的細節全無，團成一個輪廓，像貓的尾巴，塗了油，腦子裡跳來跳去的卻抓不住。（一五）