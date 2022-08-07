趙梅英／圖

這天的天氣很好，陽光和煦、微風徐徐，如畫的風光反襯著紅梅的滿腹心事。回家的時候是別人送的紅梅，還沒有到家，紅梅就在腦子中想著，明天怎麼找琳談她的事情。直覺告訴她，琳是可以幫到她的人。

第二天直到晚上八點，才和琳通上電話。紅梅也顧不得才見過一次面，就把自己的困惑和盤托出。「都來兩個月了，他還沒有幫我辦綠卡 。」紅梅抱怨。

琳說：「綠卡沒有這麼快的。你們才結婚沒多久，是吧？」

「三個星期了。」

「嗯，再等等。你先生應該有幫你去申請了。社會安全號碼可以和綠卡一起申請，你知道你先生有去辦理嗎？」

紅梅不清楚喬辦了什麼、沒辦什麼，她又把她的「駕照 」發給琳。跟表妹說的一樣，琳說這跟她的居留無關，也不能駕車，只是州一級的身分證明。

她們聊了很久，琳詳盡地解答紅梅的疑問，綠卡是什麼用途、在哪裡申請，社會安全號什麼時候會用到等等。紅梅是他鄉遇故知，情不自禁地開始吐槽喬。

「每次說起辦綠卡，他就說我不愛他。我怎麼不愛他啦？我這麼愛他，天天做好吃的等他回家，他就想我待家裡伺候他。他倒好，老不黏家，說是上班，誰知道他跑哪裡去。他兒子還上門要錢呢，快三十的人了，買輛二手車都沒錢。喬還說了，要接兒子過來住些天。我還要伺候他們父子倆，煩死人啦！真當我是外勞，輸出保母呀？」紅梅越說越起勁。

不吐不快，憋了這麼久，終於有了聽眾，紅梅自顧自繼續嘮叨：「他再拖延著不給我辦身分，我就回國去。我可是有臉有皮的人，才不會胡攪蠻纏呢。我跟喬最後通牒了，他再推三阻四的，我就收拾包袱……」

紅梅還在興頭上，一直沉默的琳突然問了她一句：「你先生懂中文嗎？」

「……他不會。」

「那，你們怎麼溝通？」

「翻譯軟件呀！」

「剛才的那些話，你也是通過翻譯軟件，說給你先生聽的？」

「是，翻譯出來時常錯漏百出。我先生看了就抓狂……」

「你打字的時候不要用成語、俗語，翻譯軟件不會譯的。你先生如果沒有中文基礎的話，更猜不到。」

這次電話之後，琳說她跟牧師談談，請牧師找機會和喬聊聊。剛好中國新年，中文教會每年的傳統都有一次春宴，紅梅軟硬兼施地拖著喬來了。

離開中國也沒太久，不過紅梅還是滿心感動的。這宴席、這熱鬧久違啦！中國武漢因為疫情 都封城了，全國都沒有了過年的氣氛。這裡一桌桌中國菜排滿了整個禮堂，大人小孩齊聚一堂，沒想到這個不毛之地還有這麼多同胞。

宴席之後還有餘興節目，有舞龍舞獅、有四川變臉……高潮是美國出生的孩子們比賽筷子夾乒乓球，笑翻了全場。牧師兼顧全場的同時，也沒忘了紅梅這一對。表演節目的時候，兩個男人避開所有人，走到外面去。

散席之前，兩人都回來了。牧師的臉上看不出什麼，喬卻掩不住的嚴肅。紅梅知道，牧師一定跟喬聊過她最關心的事。

回家的路上，喬一聲不吭，到家了，倒頭就睡。這種前所未有的沉默讓人窒息，紅梅預感到有什麼可怕的事情要發生。輾轉難眠地等到天亮，喬上班去了，紅梅終於等來了牧師的電話。

牧師說：「喬一直拖著沒給你辦手續，不是不想辦，是他辦不了。這麼說吧，他和前妻離婚手續還有些文件沒簽字……」

紅梅只覺得天旋地轉，後面牧師還說了什麼，她都是雲裡霧裡機械地應著。喬還沒有離婚，那他和紅梅的婚禮算是什麼？一整天，她的腦子裡就像塞了棉花，失魂落魄地呆坐著。午飯沒做，也沒覺得餓。

不知道過了多久，琳來電話，安慰她道：「現在來得及補救，督促喬把最後的離婚文件簽好。等他正式辦完離婚手續，牧師可以再為你們簽署有效的結婚證書。」琳還細心地幫紅梅檢查她的護照，上面的簽證仍是有效的，她還不至於變成黑人黑戶。紅梅的臉色開始回復一點血色。

這晚，喬照例很晚回來。紅梅都不想坐下面對面和他一起吃飯，丟了句：「我吃過了。」就走開了。站在廚房，望著喬吃飯的背影，紅梅有一種呼之欲出的厭惡。她已從最初的驚慌失措，轉為無名的憤怒。

接下去的日子，琳天天有電話問候紅梅，紅梅還是掙扎在茫茫無著的無奈中。她變得像祥林嫂，見到教會的姊妹，就抱怨喬的不是。她知道自己變成一個怨婦，並且不想從這種情緒中走出來，活成了自己從前不屑的樣子。

紅梅以為自己已經很不幸了，沒料到更不幸的還在後頭。美國疫情嚴重，開始居家禁足，教會也變線上聚會。在她絕望著走不出困境之時，她染上了新冠病毒。是從機場工作回來的喬傳染給她的。

紅梅被前所未有的疲倦疼痛包裹著，發著高燒，不住咳嗽，整夜整夜地睡不著。她爬不起來，也無法思想。朦朧之間她彷彿回到了中國，她出生成長的海濱城市……（下）