傅鵬不想那麼輕易地就同意離婚，故意耍賴說：車也得歸我。妻子卻沒有怎麼猶豫，她幾乎是帶著逃一樣的姿勢，領著女兒就出了門。

妻子的那個樣子讓傅鵬迷惑了很久。他自認自己在婚姻裡已經做得足夠好，有的時候即使不是真心，可該裝的樣子，還是費力去裝了的。她是有了新歡，還是真的覺察出了什麼？

離婚後的半年裡，他還都一直密切地關注著前妻的動向，看她是否已經和別的男人熱絡了起來。可是並沒有，她勤勤懇懇地上班、任勞任怨地照顧孩子，每天似乎就是女兒的學校、她的工作單位，還有家三點一線。

每個月傅鵬會去看女兒一回。本來按照約定，女兒是可以獨自來他住的地方過周末的，可前妻堅決不肯。連他帶著女兒去遊樂場、電影院 ，她也要像個女特務一樣，不遠不近地跟著。

這終於還是惹惱了他，有一次，他把跟在後面的前妻堵了個正著。他問她：「你這是幹什麼？你有病嗎？」

前妻盯著他的眼睛，似乎過了很久，才慢悠悠地說：「傅鵬，有病的那個人是你。」

她臉上的表情一直很堅定，面對傅鵬兩隻眼睛裡噴出的怒火，也一點都沒有會垮掉的跡象。

「你這話是什麼意思？」傅鵬問。

「你自己心裡明白。」前妻說，「願意讓你見孩子，已經是我最大的仁慈了。如果你的心裡還有一絲一毫的父愛，那你就讓現在的情況繼續保持。否則，真的到了魚死網破的那一天，咱們都是不會好過的。」

看著傅鵬臉上震驚的表情，前妻的口氣又軟了下來。（九八）