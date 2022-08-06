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應許之地（五）

草白

「其中，二月到四月間，霧最大。而一天中，早晨霧氣最重，晚間其次。反正，經常雲霧繚繞的，都見怪不怪了。」

「那豈不是整個村子裡，有時候──什麼都看不見？」

「對啊，就是這樣的。」

「肯定會影響生意的吧？」

「的確，一開始大家都很不適應，畢竟到這裡來，就是為了看風景嘛！什麼都看不見，會讓人不開心的。但時間久了，有些人就適應了，甚至喜歡上了。」

「那這又是為什麼呢？」我有些疑惑。

「呃，大概是朦朧美……看不清的才算美。」小晨攤了攤手，沒再往下說。

我是「牧晨」最勤快的客人，天一亮就起床，村裡村外四處遊蕩。這裡家家戶戶都養花，都是一些尋常的花卉──長壽花、指甲草、萬壽菊、天竺葵、雞冠花，落在盆盆罐罐裡，落在瓦礫、石縫間，隨意地插都可存活。

屋裡大都住著老人，或門口曬曬太陽、或屋內吃飯睡覺，比任何地方都安靜。這是一個安靜的村子。老人在這裡是金字招牌，活得越久越有價值。遊客允許進入那些經過改造的老宅，近距離觀察他們的生活。

那個清晨，我像往常那樣，在巷子裡走著，忽然被一個醉醺醺的老人攔住去路。老者眼睛通紅，拉扯著我的衣服，嘴裡絮叨著什麼。我聽不懂此地方言，本能地從口袋裡摸出香菸遞過去。老人伸出樹皮般皺巴的手，將香菸別在耳後，嘴上仍絮叨不止，通紅的眼睛更紅了。

老人的房子就在邊上，木門敞開著，一個隱祕的洞穴裡似有微光閃爍。老人用那種哀憐的目光望著我，似在邀請我進入。（五）

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