我有個情人在設拉子（一四）

男人不說話，也不動。蘇顏突然擔心，自己的話才是毒藥，男人吃了，正慢慢發作。好久，男人說也好，以後，突然停住，大約覺得沒有以後，接著說：感謝你，這些天還是快樂的。祝你幸福吧，你會找個好人嫁了，生兩個孩子，有福氣，頭胎是個女兒。買個房子，地段不錯，只是有點西曬。你為了健身 ，會去學游泳 ，學的是自由泳。

蘇顏要笑，可這笑受了剛才的挫折，卻不肯露頭。頭一次有這樣分手祝福的，蘇顏想，男人這樣替自己規劃人生，真等建成通車了，卻沒有他的蹤影。

蘇顏說：那祝你在那個什麼拉子玩得開心。說這話的時候，蘇顏突然心疼，於是拚了命地沒心沒肺胡說，像個發瘋的母親堵住門口，不讓動心的少女出逃。你也找個女人，白頭到老，運氣好哪，這個女人方方面面只比我差上一點點。蘇顏這話是真心，所以一定要開玩笑地說出來，又伸了手，掐了指頭比畫一點點。但是怎麼看，怎麼像比個心形。

男人說：比你差的女人，真是難找，我一輩子要單身。

兩人出來，緊緊地貼住，因為沒了未來，反比剛來時更加親切，無所顧忌。男人伸手攔車，蘇顏猛地把男人的手拉住，整個人往男人懷裡鑽，好像男人是件內衣，穿上一定要貼身。

蘇顏疑心世上是先有的自己，後有的男人，男人是合著自己裁剪，否則不會這麼合身。蘇顏最後從男人懷裡褪出來，好像男人是一個殼、一張皮。

蘇顏伸手攔車，無數車來來往往，半天沒有空車。（一四）