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刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

殺死星河（九七）

桑文鶴

曹正星微微張開了嘴，後來又閉上了。他不知道該說什麼。

耿陽繼續說：「我已經決定了要考雅思，我父母也贊成我出國念書。如果能留在那邊也是最好，不是說這裡不好，只是想換個環境吧。」

曹正星點點頭。耿陽看了看手表，「正星哥，我爸快來接我了。」

曹正星站起來，耿陽說：「其實我真希望小河哥哥是真的失憶了。我現在最大的願望，就是他能夠內心平靜地過安穩的生活。」

曹正星說：「謝謝你。」然後他趁耿陽不注意，把耿陽父母留給他的信封，塞進了耿陽的書包裡。轉身離開的時候，他在心底接了耿陽的話：不可能了。

曹正星離開補習學校，坐回等在路邊的毛心婷的車裡。他透過車窗看到耿爸爸出現在補習學校的門口，一臉心疼地給從學校出來的耿陽遞上一瓶水。耿陽又變成了一臉陽光的少年，剛才與他說話時臉上的陰鬱早已煙消雲散。

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傅鵬結過一次婚，和女方是經人介紹認識的。結婚的時候他三十五歲，女方三十歲。婚後第三年，妻子生下了一個女兒。女兒長得很像傅鵬，傅鵬也挺喜歡。

傅鵬自知他和妻子之間沒有多少深刻的愛情，結婚無非是礙於社會輿論，也是想找個不討厭的人一起搭夥過日子。

日子過到女兒五歲那年，妻子死活非要和他離婚。他們住的房子是結婚後傅鵬全款買下的，算是婚後夫妻的共同財產。可妻子說，她什麼都不要，只要女兒。

當初兩個人結婚的時候，妻子娘家送給了小倆口一輛車算是陪嫁。（九七）

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