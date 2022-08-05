原本僻靜的小村搖身一變成了長壽村、網紅打卡地，到處都是餐飲酒店、紀念品商店以及由農家樂改造而成的民宿 ，日式極簡風格，落地窗、大露台，家具陳設都很現代化。妻子就喜歡住在這種風格的酒店裡，每個房間都布置得溫馨而別致，比在家裡還舒服。

她不喜歡跟團遊，常常一個人背著包，去荒無人煙的地方。我擔心安全問題，妻子卻不以為然，認為沒什麼可怕的。

前檯是個二十幾歲的大男孩，眉目清秀、舉止文雅，倒像是由這片好山好水養育出來。一問，果然是本地人，大學建築系畢業回來創業，與同伴合夥開了這間民宿。那個正在一旁研磨咖啡 的服務生就是他的同伴吧，同樣眉眼俊朗、舉止周正。男孩問打算住多久，如果連住三天以上，還可以打折的。我不知道自己要住多久，這種事情怎麼能提前預知。

我的房間在頂樓。山景房。落地窗外，山色空濛、雲霧繚繞。如果以妻子拍攝黑白照片的眼光去看，很難認定這是一處風景優美之地。它不過是一個普通的村子，如今因商業策劃的成功而成網紅打卡地。

我注意到山林的顏色，比別處要顯深幽，給人一種濕漉感，像是久雨乍晴。下樓吃飯時，我無意中與那個接待我的男孩聊起這個。現在，我已經知道他的名字了。他叫小晨，夥伴叫小牧，民宿名便為「牧晨」。兩人既是老闆，也是夥計。

小晨說：「周老師，您大概還不知道吧，我們這裡號稱『雲上村居』，一年三百六十五天，每天都可能起霧。」（四）