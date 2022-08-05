我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

我有個情人在設拉子（一三）

蘇橋西

男人什麼也沒說，半天，拿起筷子，要夾點什麼，可能覺得毫無意義，把筷子放下。蘇顏替男人難過，轉念想到自己，胸口緊了一下，一顆心還這樣兩處來回奔波，實在要筋疲力竭。

兩人都不說話，蘇顏先開口：我說個故事吧，我爸年輕的時候，挺文藝的，有點兒才華。他那點才華剛好可以讓他看不起別人，還夠不上讓別人看得起他。他買文學雜誌，其實都是買過期的，便宜。他郵購過幾本《蘇聯文學》，不知道是不是我們那兒小地方唯一看《蘇聯文學》的。對了，你聽說過蘇聯嗎？

男人說：你怎麼不問我知道不知道「文學」？

按劇本男女這樣打了機鋒後，該彼此換一個笑。蘇顏摸了一個笑放在臉上，可是這個笑在臉上卻沒有落腳的地方，眼睛和嘴不肯收留。這笑知趣，縮了回去。

蘇顏說：我小時候家裡也沒什麼課外讀物，就來回讀這幾本雜誌，受不了那些長而又長的名字。這麼些年，就記住一個故事，說二戰的時候，德國人圍了蘇聯的一個什麼城，什麼格勒的，好幾年裡餓死無數人。

男人說是列寧格勒。

蘇顏說對，就是列寧。說這城裡造船廠有幾個工人，看見工業用的機油，肥肥膩膩的，餓得實在不行了，雖然知道吃了會死人的，大家還是分了吃了。

蘇顏不說話，賣關子。

男人說：然後呢？

蘇顏說：這種事情還有什麼然後，都死了唄。蘇顏正臉看男人，如同照鏡子，一字一句地對鏡子裡的人說：你我都是彼此的毒藥，吃了，會死人的。（一三）

德國

上一則

「火箭阿伯」吳宗信有個太空夢 盼台灣飛向宇宙

下一則

我對中文的興趣

延伸閱讀

440億元併購推特 馬斯克喊卡

440億元併購推特 馬斯克喊卡
他苦練用「筷子、湯匙」彈吉他 網友讚「音色好特別」

他苦練用「筷子、湯匙」彈吉他 網友讚「音色好特別」
敘利亞繼俄國後承認烏東2州獨立 烏克蘭憤而斷交

敘利亞繼俄國後承認烏東2州獨立 烏克蘭憤而斷交
縣警火炬跑 為北加特奧會籌款 已完成90%目標

縣警火炬跑 為北加特奧會籌款 已完成90%目標

熱門新聞

阿拉斯加小鎮上開滿了蒲公英。（水仙．圖片提供）

遠方的蒲公英——一個東北女人在阿拉斯加

2022-07-30 02:02

我的養生三招

2022-07-30 02:00
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警38年，行善捐助台幣上千萬元，尤其照顧四名孤兒如同己出，孩子們寫信給警政署長，感謝「上天又送給我們一個父親」，胡所長獲縣府表揚。（記者戴永華／攝影）

「上天送給我們一個父親」 暖警照顧4孤兒38年行善千萬

2022-07-30 07:00

嫁女兒的心情

2022-07-29 02:04
林懷民退休後，在淡水河岸過自由自在的生活。(攝影／沈昱嘉)

46年雲門人…舞蹈家林懷民退休後 重新學習過生活

2022-08-02 07:00
魔幻現實主義小說大師賈西亞．馬奎斯。（取自維基共享資源）

苦妓、偷兒、馬奎斯

2022-07-31 02:02

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁