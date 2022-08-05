我有個情人在設拉子（一三）

男人什麼也沒說，半天，拿起筷子，要夾點什麼，可能覺得毫無意義，把筷子放下。蘇顏替男人難過，轉念想到自己，胸口緊了一下，一顆心還這樣兩處來回奔波，實在要筋疲力竭。

兩人都不說話，蘇顏先開口：我說個故事吧，我爸年輕的時候，挺文藝的，有點兒才華。他那點才華剛好可以讓他看不起別人，還夠不上讓別人看得起他。他買文學雜誌，其實都是買過期的，便宜。他郵購過幾本《蘇聯文學》，不知道是不是我們那兒小地方唯一看《蘇聯文學》的。對了，你聽說過蘇聯嗎？

男人說：你怎麼不問我知道不知道「文學」？

按劇本男女這樣打了機鋒後，該彼此換一個笑。蘇顏摸了一個笑放在臉上，可是這個笑在臉上卻沒有落腳的地方，眼睛和嘴不肯收留。這笑知趣，縮了回去。

蘇顏說：我小時候家裡也沒什麼課外讀物，就來回讀這幾本雜誌，受不了那些長而又長的名字。這麼些年，就記住一個故事，說二戰的時候，德國 人圍了蘇聯的一個什麼城，什麼格勒的，好幾年裡餓死無數人。

男人說是列寧格勒。

蘇顏說對，就是列寧。說這城裡造船廠有幾個工人，看見工業用的機油，肥肥膩膩的，餓得實在不行了，雖然知道吃了會死人的，大家還是分了吃了。

蘇顏不說話，賣關子。

男人說：然後呢？

蘇顏說：這種事情還有什麼然後，都死了唄。蘇顏正臉看男人，如同照鏡子，一字一句地對鏡子裡的人說：你我都是彼此的毒藥，吃了，會死人的。（一三）