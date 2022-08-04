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殺死星河（九六）

桑文鶴

等頭再抬起來的時候，曹正星注意到他的眼圈微微發紅。

「我不敢百分之百確定，但是我覺得應該是他。我一見到他就害怕，尤其是他對我笑的時候。」

聽他這麼說，曹正星難過極了。他說：「耿陽，謝謝你，真的謝謝你願意幫我。」

耿陽深呼一口氣，「我不是幫你，我是為了小河哥哥。如果不是他當初打了小恆哥哥，帶著我逃出來，我說不定早就活不成了。」

這個細節是曹正星從未聽說過的。他睜大眼睛，問耿陽：「你說什麼？他打了小恆哥哥？」

「是啊，我就記得那天，他從背後用棍子還是什麼打的。小恆哥哥當時倒了下去，流了很多的血。我嚇得大哭，小河哥哥過來拉住我，問我想不想爸爸、媽媽，想不想回家。如果想，就要堅強，別哭，然後他就帶著我離開了。我當時害怕得不得了，我覺得小恆哥哥肯定是被打死了。」

「那當時，就你們三個人嗎？」

耿陽搖搖頭，「九叔也在，他當時好像在睡覺。」

看著曹正星陷入深思的臉，耿陽說：「正星哥哥，我知道我的父母，一直都希望我能忘記這件事。為了不傷他們的心、不讓他們失望，這麼多年來，在他們面前，我也一直掩飾得很好，彷彿那件事從來都沒有發生過。可是我越長大，越能明白當年在我身上，到底發生過什麼，我也就越是感激小河哥哥。正星哥，有一句話，我從來沒有跟別人說過。」

他停頓了幾秒鐘，像是要收集更多勇氣似的，然後他說：「我覺得小河哥哥根本沒有忘記當年的事，他其實什麼都記得。」

曹正星震驚地望著耿陽，一種像是從死寂的湖底泛起的沉澱物般的陰鬱和深沉，出現在眼前這個少年的臉上。（九六）

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