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我有個情人在設拉子（一二）

蘇橋西

男人說：難得你約我出來，這是第一次吧。我其實早想跟你說，我們一起出去走走，去外面看看。這種話，蘇顏在各處看得太多，說起外面的世界，大家都是慌慌張張、急急忙忙的，好像外面的世界是火車、是女人、是冰，再不抓緊了就會錯過、變老，然後化了。

蘇顏說：你要去哪兒？

男人說：我一直計畫去幾個地方，比如設拉子。

蘇顏想，這一定又是個遠得不能再遠的地方，聽名字，天涯海角的。問男人：設拉子有什麼好？

男人說：我讀過一本書，設拉子是個古城，有個僧人說一個人要活到九十歲，頭三十年要學習、中間的三十年要遊歷，最後三十年要用來著作。

蘇顏說：這裡面有我什麼事？

男人說：可以一起學習、一起遊歷，去設拉子、去各地走走，咱們還可以一起著作。

蘇顏說：別咱們、咱們的，那是你。

男人說：人這一輩子，掐頭去尾，活蹦亂跳的就兩百個月，除去吃飯、睡覺，真正屬於自己的就幾百天吧。碰到一個彼此喜歡的，時間、地點都不能錯，肯陪你看世界的，簡直是奇蹟。瘋狂一下，總算不負此生。蘇顏想這類話大約傳男不傳女，從男人嘴裡出去，來來回回，如今蘇顏接住，都能看出包漿。

蘇顏乾脆，說：我是哪也不去的，你是種子，飛來飛去的。我打算漚在A城，變成肥料也無所謂。

蘇顏頓了頓，就著肥料的熱乎勁，夾塊肉，塞在嘴裡，歪了脖子，對男人說：有一件事，咱們可以一起做，就是現在，咱們分開吧，以後誰也不要找誰。

蘇顏用牙齒磨肉，紅的、白的，讓男人看個清楚。相信一個斜眼嚼肉女人提出的分手，沒有哪個男人會拒絕。（一二）

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