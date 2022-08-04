阿力金吉兒／圖

這一路過去都是山，群山綿延，望不到盡頭。而道路將變窄，三車道匯成兩車道。

我將車子開進服務區，在一處花壇前停下。我調整椅背，準備睡一會兒。事實上，我的身體並不覺得累，即使再開上一兩個小時也沒問題。但有什麼東西讓我退縮了。我想著妻子說過的話……尋找一個山清水秀的地方，這個地方究竟在哪裡，這世上到底有沒有這樣的地方？

妻子的拍攝角度很特別，也很有力量，就像一個人儘管坐在寒冷、漆黑的屋子裡，仍讓人感到溫暖和安慰。不得不承認，她不再是那個我所認識的善良、平庸、沒有什麼想法的女人，她身上煥發出的某種東西讓我震動。那些作品多麼奇怪啊，原野上孤零零的樹、石灰牆上破損的窗戶、一隻爬行在乾燥大地上的螞蟻以及被遺棄的破碎、髒汙的被子……我從沒有想過去拍這些。

車子一駛入山區，我就想起水庫，一個巨大的蓄水池，也是無底深淵。人們一個個往裡面掉。妻子帶我去過鎮上的學校、電影院 、照相館、菜場，它們比我小時候生活的地方要荒涼和落後得多。每到一個新地方，如果那個地方比我生活的環境明顯要差很多，我便本能地感到幸運。我是個幸運兒，至今仍然是。我相信自己可以解決那個問題；無論什麼問題，總是可以得到解決的，關鍵是行動。

離天黑還有一個多小時，我還有時間，我應該去那裡一趟。我把車子停在狹窄的路肩上，底下就是那個水庫──它赫然在目。

推開車門，經過一段俯衝似的下坡路，逕直往那條灰白的、荒草叢生的小路走去，幾乎是跌跌撞撞地衝過去。我的身體動作呈現出某種儀式感，好像有人正在暗處打量著我的一舉一動。

原本，我只須站在高處張望一眼就夠了，但那一刻，我感到自己非去不可。當年，那些過不下去的人，就順著這條雜草叢生的小路走到這裡，或許也在這樣的時刻，黑暗降臨之前。可能，他們並沒有想要去做那件事，當來到這裡後，一切都變了。

車子駛過妻子童年的村莊，我並沒有減速慢行，我的目的地是這裡。我的雙腳踩在柔軟的草莖上，就像踩在一處隨時可能下陷的地面上。我臉色蒼白、四肢發抖，一陣本能的戰慄讓我幾乎跌倒在地，好像水庫就藏在草叢下面，在某個空隙的深處。

岩石那頭，出現藍綠水面的一角，有一個不斷拉伸的鏡頭，將它移近，近在咫尺。草葉的窸窣聲遠去，馬路上的汽車 聲也聽不到了。幾分鐘後，水庫完全裸露在面前。我站在岩石上，冷冷地望著它，好似望著一樣毫不相干的東西。

如果妻子認為這就是風景優美之地、理想中的埋骨之所，我能接受嗎？那天晚上，當我躺在連鎖酒店的床上，不禁如此想。初次見到水庫的恐懼和惶惑漸漸消散了，好似多年來籠罩在心頭的陰霾一掃而空。我總是莫名其妙地信心十足，又對一切來到面前的事物感到本能的憂懼，似乎任何東西都能將我的生活搗毀，讓我陷入困境。

那晚，女兒照例打來電話，讓我注意安全，開車時間別太長，遇見服務區及時進去休息。女兒的語氣讓我有些不舒服，不知從什麼時候開始──應該就是妻子離開以後吧，她摸索出這一套與我說話的方式，將我當成隨時需要照顧的老人。我才五十六歲，離退休 還有好幾年。

或許，我應該主動與她聊聊站在水庫邊的感受。當我躺在那塊岩石上，後背居然暖暖的；一股暖流傳遞到我的身體裡，好像身體與岩石下的大地接上了。某種東西於無聲中流淌著，匯聚在一起。好久沒有這種感覺了，溫暖、親切，有所依傍。

隨著黑暗降臨，那種感覺收緊了、消失了。我離開水邊，回到車子裡。（三）