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殺死星河（九五）

桑文鶴

「我現在在我們市的普林斯坦英語補習學校，我們課上到一半，老師接了個電話，好像是家裡有急事，所以今天的課就不上了。我爸媽並不知道，所以我還有三個小時的時間。」

曹正星急火火地說：「好，你就待在那別動，我馬上趕到堇城去。」

他跑到馬路對面，跟毛心婷說，自己現在有十萬火急的事得去堇城一趟。毛心婷噘著嘴問他到底是什麼事，他說他得去見一個人。

毛心婷問：「是男的還是女的？」

曹正星苦笑著說：「一個還在上高中的小男孩，是我在查的一個案子的證人。」

「真的？」毛心婷問他。她眼睛一轉，「反正明天我也休假不上班，要不然，我陪你一起去，今天晚上就住在堇城。」見曹正星沒說話，她拽著曹正星上了車。

她讓曹正星在手機上，設置好了要去的地址。她一踩油門，車子向堇城方向駛去。

找到耿陽補習學校的時候，時間離耿爸來接耿陽的時間，只有四十五分鐘了。曹正星沒有時間客氣寒暄，直接把手機上的那張照片拿給耿陽看。

耿陽接過手機，用手指把屏幕上的人臉擴大。屏幕上有五個人，左邊的兩個是小學的校長和教導主任，右邊的是傅鵬，傅鵬的前面站著上來獻花的鄧曉光，照片的最右邊是一個笑著拍手的男人。

耿陽把那幾個人的臉，一個接一個地看了好幾遍。曹正星耐心地等著，仔細地觀察著他臉上任何細微表情的變化。

耿陽的目光最後聚集在照片最右邊那個男人的臉上。他把那人的臉放到最大，全神貫注地盯了很久。

曹正星小心翼翼地問：「是他嗎？」

耿陽不說話，低下頭。（九五）

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