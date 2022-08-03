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在雪中想起你（五）

鍾文音

甲木薩心也痛著，但看著比她更痛的女人，突然也有被解救的感覺。佛有這個解藥嗎？去貪嗔癡、去無明作祟、去捨不得的執著、去肉身分解前之苦？她的目光飄到窗外，緊閉的窗仍可透見窗外的山色，雪白如初，而自己已然塵垢處處。

我該念哪一部經呢？她問著蒼天、問著先賢、問著鳩摩羅什尊者。如果是尊者，會為將亡之人念誦什麼經呢？問著雲遊僧，也許雲遊僧說一部《心經》即所有經的心滴，心血的精華，兩百六十字就夠了。

突然耳邊響起聲音，先念《法華經》讓她認識佛，先知覺悟。再念《金剛經》去執著、解夢幻。

當她念到「應無所住，心不住於相」時，她的身體突然被一隻手打到，段壁突然垂下的手冰冷，已然吐盡最後一口氣。

已離長安日久。

往昔她被紛擾的意念毒液包裹，若有點難受時，她會在天亮未亮的灰色地帶醒了過來。

她撫摸胸口，渾身痠痛，這種天亮未亮之際，睡得淺，噩夢多。

她因為沒有修剪而留得過長的髮尾抓了一撮至鼻下，見毛髮飄動，她確實還在呼吸，這錯不了。她靠近靈修這麼多日子了，可是境界一來，還是老樣子，無法停止不斷盤根錯節的意念，意念不斷壯大。像是一團朝向吞滅自己的狂燒火焰。想要回到最初的那個念頭，卻已是千山萬水。

她連意念都無法控制，她習慣往壞事想。可能在這裡待久了，看盡太多悲傷底事。這場法會仍然對她有意義，或許意義一向不是彰顯在外的，深層意義必須透過密義密傳。之後，她就一直夢見那場修行者的法會，不斷壯大的火苗，在夜裡化成透明的燈管，有如一條美麗的銀河系，閃動在連綿無盡的黑夜。（五）

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