我有個情人在設拉子（一一）

一個人說醉了，好像得了特別的通行證，或是法官給了大赦，蘇顏肆無忌憚地看男人的側臉，外面的燈火從車外跳到男人的臉上，好像個心急的女人接連不斷的吻，不要讓蘇顏得了先機。蘇顏想，要是男人用側臉表白，自己簡直沒有拒絕的權力。這是一個重大的祕密，不能告訴男人，女人更不能告訴。

男人扶蘇顏進小區，蘇顏在那裡指路，有時故意指錯，然後罵男人好笨。蘇顏向自己保證，只要愛上男人，就馬上和他分手，不留活口那種。有這個念頭打底，蘇顏拉住男人放縱，全然不記得自己說過喝了酒，都可以不作數的，而自己給這個分手的保證，也不過是一種酒後的諾言。

終於到蘇顏樓下，男人說：我送你上去。蘇顏說不，催男人走。男人走出幾步，回頭，蘇顏喊不要看，趕緊走。

男人終於走掉，蘇顏到底不肯上樓，覺得黑暗中男人會衝出來，抱緊自己，不離不棄。這個念頭雖然荒誕稀薄得如霧如紗，不知道為什力道極大，壓在胸口，喘不過氣。不知道過了多久，最終力氣耗盡，撇下蘇顏一個人。

蘇顏想還是走了好，要是男人真回轉，自己該怎麼說，請他上樓？床單倒是新換的，好像是唯一拿得出手的藉口。

5

理性如同公廁，分男女。男人理性，好像磚頭、石塊，齊整堅硬；女人理性，好像刀片，薄而鋒利，扎進去，就這樣。蘇顏想自己這麼多年一直在磨刀。

蘇顏給男人打電話，約出來吃飯，點明自己請客。

見面的時候，男人心情好得肉眼可見，興致洋溢出來，如同罩一層輪廓。蘇顏想，自己一定是壞人，看見孩子手裡氣球歡喜，一定要拿針扎破才算。（一一）