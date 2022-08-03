阿力金吉兒／圖

四月的某一天，我準備出門。為了妻子，也為了我自己，不能再拖下去了。那天，我在網上搜索「山清水秀」的地方，頁面上忽然跳出「長壽村」、「雲上樂園 」等字樣。除了文字介紹，還有圖片。村莊四面皆山，有帶狀河流環繞，古老的房屋、樹木倒影其上，影影綽綽的，很像世外桃源。或許，這就是我們要找的地方，我希望盡快找到它。

妻子離開後，女兒經常與我視頻聊天。我們之間有時差，女兒的白天是我的夜晚，我害怕這種見面模式打擾到她的生活，每次都是倉促地結束通話。還有一個原因，每次看到女兒，我的腦海裡總會湧現妻子的模樣，儘管她們之間的相像處越來越少。環境、飲食的變化或多或少會影響一個人的容貌，如果妻子去了那個地方，大概也會變成這個模樣吧。看著視頻中的女兒，我總忍不住這麼想。有一天，兩人例行聊天結束後，我把網頁上下載的圖片發給她。

我：「怎麼樣，這個地方好嗎？」

女兒：「還不錯啊。」

我：「是不是有點像你外婆家？」

女兒：「是有點兒。」

我：「那是長壽村，也是網紅打卡地，據說風景很不錯。」

女兒：「嗯。」

我：「我想著去那裡看看。」

女兒：「好的呀。」

我：「你第一次去那裡大概幾歲時，還記得嗎？」

……

等了好一會兒，女兒才回過神來：「哦，sorry，老爸，剛才在忙。」

過了一會兒，她又發來一句：「時間過得太快，我都記不得了。」

幾分鐘後，我補發一個微笑的表情，算是給父女倆這一天的閒聊畫上句號。從前，是妻子負責與女兒聯繫，娘倆總有說不完的話。有些話妻子會轉告給我，有些則不會。說實話，她們之間的關係讓我嫉妒。我隱隱覺得，女兒已經不是當年那個看見狗都會害怕的小姑娘了，她的人生早在我的規劃和視野之外了。

「長壽村」位於本省東部，要經過妻子老家──我還沒想好要不要去那裡一趟。看時間吧，如果時間允許，倒是可以下去看看。記憶中，那是一個破敗的村莊，木頭房子，兩層樓，窗戶很小，位於山谷之間。人仰頭走在其中，宛如坐井觀天。

有一次，我問妻子，那裡可有什麼好玩的，妻子慢悠悠說出一個地方：水庫。水庫的水像翡翠，隨季節變幻顏色，藍色、綠色或藍綠色，但永遠不會變成渾濁的泥漿水。妻子還說，心情不好的時候，她常常一個人偷跑到水庫邊。那個地方死過很多人，不是自己跳下去，就是游泳 時淹死的。

妻子一直沒搞明白，水庫的水為什麼那麼好看，直到我們去九寨溝旅遊看到同樣的水。我告訴妻子，那些水本身並沒什麼特別的，只因為表面的反光和透明度不同而導致。妻子卻不以為然，「為什麼附近小溪裡的水不是這個顏色？它們可相距不遠啊。」──妻子的話再次迴盪在耳邊，她的模樣卻有些想不起來了。

我一直想去水庫看看，離村莊只有三里地，但一想起關於死人的話，有些嚇人。最終也沒去成。

這還是我頭一次獨自開在這條高速路上，以前副駕駛座上總坐著妻子。有一年清明節，我們急著趕回去掃墓，傍晚上的高速，半夜還堵在路上。雨天路滑，被追尾了，拖車久候未至。車禍 發生時，女兒躺在後座上睡著了，整個人一下子彈到妻子腳下。那一次，全家都大驚失色。

後來，妻子告訴我，車禍就發生在離水庫不遠的地方。

天黑，下著雨，我自然什麼也沒看見。可我還記得妻子說到「水庫」時的表情，總有些怪怪的。

忽然，道路前方出現一大片影影綽綽的山脈──就在擋風玻璃前，我從兩座大山之間的豁口開進去，暢通無阻。兩側山體似乎被無形之手推開，推到不遠處，將我引入另一個世界。前後左右，深淺不一的綠意瞬間包抄過來。（二）