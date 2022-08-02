這個男人看起來比傅鵬小一些，瘦高個，學校裡的人說他好像是傅鵬的司機還是助理，叫什麼不知道，但是姓章。

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又到了周末，曹正星和毛心婷約好，陪她去逛街。他從警隊出來的時候，毛心婷的車已經等在路邊了。

他笑著向毛心婷招招手，剛要過馬路，手機 卻響了，是個不認識的號碼，號碼顯示的地點是堇城。

他接起來，電話裡的人怯生生地說：「正星大哥。」曹正星的心裡一驚，是耿陽。

「耿陽？你好嗎？學習忙不忙啊？」曹正星故作輕鬆地問他。

耿陽沒接他的話，他頓了幾秒鐘，然後問：「我爸媽去麒城找過你，對不對？」

曹正星說：「是的。」他並不想對耿陽撒謊。

「對不起，也許我不該告訴他們，你向我打聽小恆哥哥的事。」

「你不用道歉，你沒有做錯什麼。」曹正星說。

「可他們很生氣，還把我的手機給收走了。幸好我以前把正河哥哥的手機號記在了本子上，我打電話給他，他才告訴了我你的電話。我現在是用我們補習班的座機電話給你打的，因為是長途，所以我不能說太長時間。」

曹正星問：「怎麼突然想起來給我打電話？」

「就是……就是你上次問我，如果我現在見到小恆哥哥的照片，我還能不能認出他來……我想，我是可以的。」

這句話讓曹正星全身的汗毛都立了起來，他立刻來了精神。

耿陽接著說：「可惜我的手機被我媽收走了，他們說我以後上下學，還有周末去英語補習班，他們都會準時接送我，有急事也可以借老師的手機。要不然你現在把照片發給我，我就可以看一看是不是他……」

「你現在在哪兒？」曹正星著急地打斷他問。（九四）