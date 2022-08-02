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在雪中想起你（四）

鍾文音

她聽了詫異，以為這種漢文詩詞不會流傳高原，想來是東贊從長安帶回來的書，長久浸淫，連瑯琊公主都知曉這些詩詞了。

我為妳朗讀《詩經》，漢地最美的詩詞好嗎？

段壁搖頭，妳為我說佛經的故事可好？我是將死之人，浪漫已經成了心的桎梏，我要的是解脫，聽說佛有解脫法門。

她說：我也不懂什麼是解脫呢！如果可以延請大師入藏就好了。

來不及了，我看見窗外有許多無常遊鬼在看著我，都是段家祖先和無緣精靈。而死神已經上路了，我看見邏些天空的神鳥愈來愈多。我怕牠們不吃我的腐肉，聽說有些作惡多端的人牠們是不吃的。甲木薩，我需要妳為我念誦經典，可好？

妳怎麼會是作惡多端呢？她安慰段壁，覺得奇怪，段壁怎麼會有這種罪惡深重的想法？

我跟妳說一個祕密，除了祿東贊以前和其他女人生的兒子之外，後來的孩子都活不下來，那是因為我的關係，所以我罪惡深重。

甲木薩聽了眼睛睜得大大的，她很驚訝在這純樸的高原，也感染了長安皇城的後宮心機。

妳別訝異，妳以為妳們的宮內就沒有嗎？君王後宮一樣，只是妳不知道而已。妳想為何妳和拜木薩都沒有懷孕？

她聽了，沉默著，心想是自己的幸和不幸？

是王不讓妳們懷孕。段壁喘了口氣又說，而大相希望我懷孕，但我卻殺了孩子，讓她們未能出世。請妳幫我念經，迴向給可憐的嬰孩。

這番話著實讓她心海起伏劇烈，彷彿一頭撞上了雪山。燭火下，那張深邃迷人漂亮的臉龐已經被病毒折磨得不成人形，連祿東贊都沒有來探望她的女人，最痛的石頭壓著胸口，堵住了出路。（四）

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