我有個情人在設拉子（一○）

蘇顏說隨你，自己也吃不了這麼多。

因為有當初那個「也」字的開場，男人和蘇顏少了不少拘束，放得開，話多，酒也多。男人越喝越白，蘇顏是一片片湮出紅，兩張臉湊在一處，交相掩映，下面幾個啤酒瓶襯了，像綠葉中開出一大朵雙色玫瑰。

幾回酒下去，男人說：在西北的時候，有時候想起你。蘇顏說：想我做什麼，我又沒欠你的錢。男人看蘇顏，說：就想想挺有意思，一路開車，幾個小時空空蕩蕩的，就靠想你填滿。路上真要看見什麼好，還想起你，希望你也在能看見。

男人突然不說話，看蘇顏。蘇顏想他一定要說什麼，不知道該應不應，要不先應下，反正自己喝了酒，說什麼都可以不作數的。男人到底也沒說什麼，只是說外邊有無數好的風景，真應該去看看。

吃完飯，男人送蘇顏回家。蘇顏起身走路，有些暈，害怕一頭扎在男人懷裡，只有抓了男人的胳膊，用頭頂了男人的肩膀。斜個臉看天，自己真是喝醉了，否則月亮怎麼歪著看也是圓的。

男人要了車，車上，蘇顏往外望，應該是很晚。要是在老家，從上到下都已經黑透，可這時候A城還是含混曖昧，外面天空的顏色像是鄉下黑夜和海藍的私生子，叫不出名，也從沒人肯給一個響亮確切的名目。地上升起的燈光像調濫了的雞尾酒，一層黏了又一層，犬牙交錯，沒一個是乾淨單純的。天上地下，黑不黑、藍不藍，又雜了些明黃，中間還映了燈火的亮紅，好像濃妝女人的眼睛，透過酒杯，不時開闔的。

男人輕聲問：是不是醉了，都怪我，非拉著你喝酒。男人說這話的時候低頭，也不看蘇顏，一副老實孩子做錯事的，甘心認罰的態度。（一○）