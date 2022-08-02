阿力金吉兒／圖

病榻上的妻子忽然提出那個要求，讓我深感意外。她要我找一個山清水秀的地方，一定要找到那樣的地方……如此才能瞑目。我不知道妻子的想法從何而來。在此之前，她可從沒這麼「出格」過。

做為一名風景攝影 師，我一直認為，自己比誰都懂什麼才是真正的好風景，我的相機以及本人就是為此而生。但妻子說，她不要埋在那樣的地方，她要我找一個安靜、溫暖、明亮、乾燥、沒有人的……所在，她說了很多，每天都有新想法，就是說不出那個地方到底是怎麼樣的。

最後，她含著淚說：「只要你用心找，肯定能找到。」

「你一定會明白，我到底喜歡什麼地方。」

年輕的時候，妻子就是個文青，喜歡攝影和寫詩，曾將自創的詩歌譜成曲子，在篝火晚會上演唱。結婚後，她把所有精力都放在家庭和照顧孩子上，讓我全力發展事業。我能成為一名頗有成就的攝影師，妻子功不可沒。

女兒出國那幾年，妻子忽然迷上膠片攝影，還在家裡弄了個暗房，不准任何人進入。整理遺物時才發現，那幾年風風火火拍下的照片中，居然沒有一張彩色的。

三十幾年的家庭生活中，妻子扮演的是保母、姊姊、母親、伴侶等多重角色，但大到投資置業，小至家裡物品擺設，她向來都聽我的。在女兒出國留學這件事上，她更是像所有謹小慎微的母親那樣百般勸阻，希望小孩永遠留在身邊。沒想到，妻子乖巧、溫順的背後，還藏著一張讓我陌生的面孔。

妻子患病很突然，例行體檢發現已是晚期。無論怎麼勸說，都不肯治療，說事已至此，不如保全體面、坦然赴死。女兒人在國外，疫情隔絕，好幾年都沒回來了；妻子也不願她回來，說好不容易出去，就不應該回來。從始至終，妻子的態度讓我震驚。我不敢想像，事情如果落在我頭上會怎樣，從來沒有想過死這種事；直到如今，我仍不願去想。

向來，妻子的作息極為規律，長年練瑜伽，身材保持得也好。認識她的人都說她比同齡人顯年輕。我實在想不明白，只好將之歸結為「遺傳」──岳父母當年也是早早離世。

三個月前，我驅車去了妻子記憶中「山清水秀」之地。上一次去那裡，還是二十年前。那時，我們剛剛擁有人生第一台小轎車。本來，妻子想買明亮的鮮紅色，說下雨天開在馬路上特別好看。最後，還是我作主，買下黑色桑塔納；大街上所有出租車 都是這個牌子，堅固耐用，讓人放心。

那個周末，我們開著嶄新的桑塔納，去了方圓一百公里內的最高峰，一座海拔僅兩百多米的小山丘。妻子拉著我的手，非要把角角落落看個遍，連一塊石頭都不放過。妻子的家鄉群山綿延，睜開眼睛第一眼看見的大概便是山，自隨我來到這個平原城市生活，便很少回去。

買了汽車的頭幾年，趁著周末和節假日，我帶著妻子、女兒，著實去過不少好地方──海邊漁村、溫泉酒店以及山林裡的小木屋，家中相冊裡的很多照片大都攝於那個時期。那時候的妻子三十幾歲，年輕、迷人，充滿活力，是我的賢內助。而女兒還是一個不諳世事的小姑娘，眉眼嘴角都與妻子很像，是縮小版的她。後來，隨著女兒升學 、出國，我幾次工作調動，一家人漸漸聚少離多。

沒想到，妻子記憶中「山清水秀」之地早成了廢棄的養雞場和養鴨場。他們在山坡上搭起棚子，築起人工水塘，造了鴨舍和雞舍。現在，飼養雞鴨的人扔下這一切離開了，但空氣中仍殘留著一股莫名的氣味。

從那裡回來好幾天，我睡不著覺，生怕妻子知道這件事。我總覺得她什麼都知道，這屋子裡一直有雙眼睛盯著我，敦促我去完成那件事。（一）