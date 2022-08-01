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殺死星河（九三）

桑文鶴

她把桌子上的信封，推到曹正星的面前，「這錢，請你交給正河，不要告訴他是我們給的，他也許會會錯意。我們真的只是希望他和耿陽都是好好的。」她摘掉眼鏡，抹去眼角邊的淚水，「你說如果這一切都沒有發生，該有多好。」

曹正星聽著，心裡越發不是滋味。可他還是說：「我不是有意要揭開傷疤或者提醒耿陽這段過去，我現在找到了一點當年那起案子的線索，所以想要追查下去，不想放棄……」

「我覺得還是算了吧。」一陣子都沒有說話的耿爸這時候開口了，「當初正河帶著陽陽剛回來的那幾年，不是也查了嗎？可這麼多年過去了，卻連對方是誰都不知道。說實話，我對這件事已經不抱什麼希望了。比起抓住這個不知道是誰、不知道在哪兒，甚至不知道是否還活著的人來說，我更在乎的是陽陽今後的人生，不要再受這件事的影響。」

他和身邊的妻子一起慢慢地站起來，「小曹警官，如果我們今天說了什麼不該說的話，那我們在這裡向您道歉。如果以後還有什麼關於這件案子的事需要耿陽幫助的話，那還得請您走正規的傳喚途徑，否則，我們做家長的有權替孩子拒絕。」

他們兩個向曹正星鞠了一個躬，然後走了。

曹正星望著他們一起離開的背影，眼神又落回到他們留在桌上的信封上，他的心情很複雜。呆呆地坐了一會後，他打開手機，看著裡面的一張照片出神。

那是他在鄧曉光的小學了解情況的時候找到的，是傅鵬給學校捐書的時候，一張在捐贈儀式上拍的照片。代表金色助學網的除了傅鵬以外，還有另外一個男人。（九三）

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