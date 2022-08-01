我有個情人在設拉子（九）

男人也不問蘇顏，逕直把絲巾解開，這結碰了男人的手就散了。男人說應該這樣，重新為蘇顏挽了，手從蘇顏的耳後順過去，又搭在蘇顏的頸肩。蘇顏一下安靜，桀驁不馴的頭髮也不敢亂動，好像男人在那裡做一台精細的手術 ，自己只有無比的信任。蘇顏突然想起小時候曾經在地裡撿過一隻小鳥，被圈在手裡，雖然有一雙翅膀，卻不敢展翅高飛。

男人說：你現在看看。蘇顏拿出手機 ，拍下來，男人說其實側面更好，蘇顏又拍了一張。不知道為什麼男人總是對的，要是光線再好一點，可以做屏保。

這陣仗男人占了上風，蘇顏要扳回場面，只說：有點兒怪，不搭界，算了，伸手扯了。這次正是俐落，頭巾和蘇顏一拍兩散，誰也不拖泥帶水。

男人說：這是我的不好，請客客人居然沒有吃飽，這打我臉打的。其實我也沒吃飽，正沿著街找個地方，再補一頓。這頓一定要讓我請。

這時有人叫蘇顏的手機尾號，男人應下，前面走，蘇顏後面低頭跟上，算是默認。

服務員說：不是一位？男人說是兩位，服務員說兩位呀，這位子有點兒擠。男人說擠點就擠點。蘇顏不說話，全程讓男人作主。

這位子靠在牆角，後邊就是廚房，一張桌子，勉強將就一個胖子。男人和蘇顏，各據一角坐定，花開兩處的分明。可是四下人聲嘈雜一下湧過來，有上菜的、有路過的，喊著讓兩人往裡靠。男人和蘇顏是兩朵不搭界的花，大家就是賣花、插花的，齊心協力把他們扭在一起，編織出個和諧溫馨的意味。

男人點過幾樣菜，問蘇顏還要什麼，要不喝點啤酒，到時候我送你回去。（九）