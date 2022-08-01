阿力金吉兒／圖

說我凡夫，我也認了。那妳跟我解釋，佛為什麼這麼自大，什麼天上天下唯我獨尊？

這個「唯我獨尊」我也不解，但我相信，佛他老人家有他的道理。

祿東贊聽了大笑，覺得這說詞可愛，甲木薩眼裡的佛，如父。

絲路商旅帶來的圖像，首次帶來了佛陀死亡的樣子，佛陀入滅圖。那是她第一次真真切切地看到佛陀是個人，且佛也是會死的，佛入涅槃。這克服了不少她面臨祿東贊即將也要離她而去的死亡事實，死亡原來是開始。

已然進入涅槃的佛陀正躺臥在棺床上，宛若一尊躺著睡去的人。環繞身旁的是從臨近之地趕來哀悼的末羅族人，他們五個人都將頭髮高懸頂上，很特殊的裝扮。她憶起爹爹曾說過，北魏時期的子民會將頭髮高束頂上。這群哀悼者表情豐富，有跪抱佛頭、有捶胸、有站立高舉著雙手、有低俯著身子，最後一位則跪在佛腳的後方，左手捧著佛腳、右手則一邊安撫著旁人的背部。長相看起來也很有高原人面目深邃的異國情調感，佛染病即將涅槃，來到了拘尸那揭羅城，在娑羅雙樹間入滅。

為何是末羅族俗人出現在涅槃圖像中，而不是貴族婆羅門種姓在佛入滅的身旁？祿東贊睜著蜜蠟黃渾暗的眼色問著她。

她知道他是知道的，只是想聽她說出口。

如是因如是果，悉達多王子菩提樹下覺悟後成了釋迦 牟尼佛，從夢幻成真這個悉達多名字變成釋迦族的能者覺者，他第一次宣說了苦寂滅道。之後到處遊化說法，給人們希望，因為任何出身背景皆可接觸佛法，無論你是誰，都能在佛法中得救，從而改變命運。你看，表情激動的末羅族人的後方還浮雕著僧人，僧人的姿態顯得靜謐。

這畫的外圍有兩棵雙生樹，你知道為什麼是雙生樹嗎？

因為成雙成對、雙宿雙飛、無雙不成對，有些樹種無法孤單成長，必須在旁種一棵母株和公株才能成長。祿東贊故意這樣說，彷彿是一種愛的臨終告白。

她聽了微笑，覺得晚年生病後的祿東贊氣焰殆盡，但卻更靠近她，更靠近他自己的樣子。一生輔佐王、王的幼子、王的江山、王的遺孤，連愛都沒有的人，快到燭火熄滅的時光，放下睿智，成為凡人，才有了點愛人的能力。

這兩棵是娑羅雙樹，這一枯一榮的娑羅雙樹，象徵生與死的無分無別。佛離世也同時進入佛境，佛是過來人。

人是未來佛。聰明的祿東贊接了這句話，又喃喃說著：那我是什麼？

她沒有接話，只是盯著祿東贊的目光看，回應他熾熱的雙瞳裡映照著自己的高原滄桑。

敦煌石窟的涅槃圖，這進入涅槃的佛陀，趕來送行的末羅族哀悼者、靜肅的僧人、枯榮並生的雙樹，圓融離去的臥佛。死亡不再是孤單、死亡不再是幻滅，涅槃也不再是空洞的名詞、不再是慘烈哀傷的永訣。

Nirvāṇa，祿東贊反覆聆聽這個新詞，聽著甲木薩小心翼翼地發著音，彷彿字會咬到舌頭。

祿東贊急促呼吸轉為平和，逐漸安住在空無的寧靜中。空氣稀薄，涅槃極樂彷彿給了超高氧的幻覺，瀰漫整個房間的磁場像是從神山發射出的一道道光芒。

她想起之前幫瑯琊公主念的經書，也想念給祿東贊聽。

高原人都叫她甲木薩或貝瑪公主，貝瑪即蓮花。也許和她經常推廣《妙法蓮華經》有關，妙法蓮花，但她其實沒看過蓮花。但有什麼關係，她也沒看過佛，微笑拈花即是。這部經是佛晚年講授的佛法，卷一：「我雖說涅槃，是亦非真滅，諸法從本來，常自寂滅相。」出生或死亡不過是世間幻象，是非真假，本來不滅，為了讓眾生得法喜而出世，為了讓眾生知曉哀傷無常，又入滅，諸法本來。涅槃入滅，肉身只是物質。從有生無死，死亡也是種生生不滅。

這張商旅隊帶來的入滅圖，給予了祿東贊首次聽經聞法的視覺化刺激，讓他燥熱的心獲得清涼。

三十年來尋劍客

瑯琊公主段壁嫁給了大相祿東贊，段壁才是真切需要止則隱喻的人，但她永遠只有指責再指責。祿東贊不愛她，段壁過世前，曾央求見甲木薩公主一面。

為了免除君王對妳和他的關係揣測，妻子早已過世的祿東贊必須再娶。於是我成了他的妻子，一個沒有愛的妻子。

我也是沒有愛的妻子。

在這一點上，我們是打平了。但妳卻有我丈夫的愛，我沒有別的了。

這種愛，妳身上也有，就是愛所有的愛，妳不用想太多。

妳的愛珍貴，妳有止則刀，我知道，東贊一生就只打造了一把這個刀。他給我的刀是無形的刀，自刎之刀。

不遇劍客不拔劍，我和他不過是知音相惜，彼此相望，隔著江湖。

我想求的正是這種相忘於江湖。（三）