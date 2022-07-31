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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

殺死星河（九二）

桑文鶴

等了一會，一個電話打了過來，接起來，是耿陽的母親。她問曹正星能不能當面和他談一談。

耿家父母並排在曹正星的對面坐下，他們的語氣很謙卑，可態度卻很明確。他們把一個信封放在桌子上，希望曹正星能夠轉交給曹正河。

曹正星原本以為那是一封信，答應下來。可指尖碰到信封的那一瞬間，他立刻意識到，那裡面是一沓錢。他又把手縮了回來。

迎著他疑惑不解的眼神，耿爸爸像是鼓足了一口氣說：「我們全家考慮了很久，還是覺得以後咱們兩家人不要再有來往的比較好。陽陽已經長大了，再過一年就要考大學了。大學畢業，他就要考慮戀愛結婚的事情，我們不希望他還記得小時候的事情，讓他一直活在陰影裡。」耿爸低下頭，嘆了口氣。

「這些年我們都避免在他面前提起這段往事，說實話，我們也不知道他是否還記得些什麼。」耿媽接過話：「不過，只要他和曹正河一直聯繫，他就會被一直提醒這段往事的存在。昨天陽陽的手機在充電，我看到了你發給他的短信，才覺得我們必須得請您出來見個面，把心裡的話都說清楚了。正河把陽陽救出來的事我們一輩子都不會忘記，也一輩子感激，可我也希望，你們能站在我們家長的角度來想一想。而且，我覺得，避免我們再接觸，其實對正河也是有好處的。他即使真的什麼也記不起來了，可耿陽的存在就是一種提醒，提醒他那段他記不起來的事情其實也是發生過的！」

耿媽的語氣有點激動了，她抓起面前的杯子，一口氣喝了半杯水。情緒平穩一些後，她說：「抱歉我的話可能有些重。」（九二）

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