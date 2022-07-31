劉媽媽笑著說：「早不見牠了，王胖子的那一袋東西也不見了！」

我心想：能保住性命就很好了！還管胖子不胖子。但我沒講出來，畢竟胖子不是我輩分該叫父執輩的綽號。

劉媽媽再講的後話卻令我和母親都大吃一驚：「我後來去公司宿舍找王胖子，要向他說明這件事。畢竟受人之託，忠人之事，我也不管他相信不相信了。誰知道我碰到了王胖子，這老兄卻滿臉堆笑地向我道謝，說兒子拿到了。」劉媽媽眼睛睜大，很認真地說。

我和媽媽都「咦」了一聲。劉媽媽見話梗奏效，有些自得其樂的表情。

她接著說：「我可沒和他說狐狸的事，我不動聲色地等王胖子繼續說。王胖子當時就說：『妳也是，打電話叫了我兒子出來，東西就擱在地上。他人出來時都找不到妳了，妳也不怕被人拎走。』

「我當時一聽，心裡就有個譜了，是狐仙看到那張紙上的資料後打的電話、叫的人。」劉媽媽篤定地說。

母親聽了這分析，笑了起來。我心裡想：還算個有良心的狐仙哩！

我心裡想了第二個可能性，我看過王胖子，又胖又醜，可能兒子長得也不好看。會不會那隻狐狸躲在暗處，看著這男人沒什麼趣味，也不作祟下去了。我很得意於我的推理能力。

劉媽媽說：「我永遠記得最早第一眼看到年輕女子的臉，她長得和電視台那個叫XXX的歌星一模一樣！我覺得兩個是同一個人！」母親也為這跳躍式結論一臉驚奇。

啊！原來是她，我喜歡她。她唱的歌聲又嗲，人又漂亮，有股讓男人融化的邪氣，我恍然大悟地想。（一四）