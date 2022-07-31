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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

我有個情人在設拉子（八）

蘇橋西

蘇顏覺得可愛，衝他大大咧咧笑，搖搖手。

男人抽眼望蘇顏，蘇顏正低頭笑，對面有個男孩也笑，空氣中有些眉來眼去的遺跡。還沒來得及考據，身邊的姊姊把手機伸到男人眼前，說：我朋友剛自駕去北庭，朋友圈挺有意思，你看看。

散場的時候，蘇顏不知道怎麼跟男人說再見。一個姊姊纏住男人打探旅行計畫，算是幫了蘇顏，順勢遠遠向男人揮揮手告別。

大街上各種食物的味道，像站街的女郎，招搖羅致，蘇顏才發現沒吃飽。剛才的館子不合口味，人又多，放不開。旁邊有個燒烤的店，肉味濃郁，更覺出餓了。

這是個網紅店，不少人排隊，蘇顏在門口坐下，等著被叫。掏出男人送的絲巾，扯開仔細看，越看越喜歡，男人倒是會挑顏色。蘇顏忍不住，四下瞅瞅，沒見熟人，把絲巾往頭上裹，想像當地人如何包住頭，胡亂做個結。

蘇顏拿手機自拍，西域的風情，多少別致。周圍不時有人回頭看過來，算是在一一附和。

蘇顏逗自己正逗得開心，看見男人沿街走過來。飯桌上對男人的禮物不理不睬，這裡又是做結、又是自拍，剛才人前的矜持要徹底破產，連忙用手去扯絲巾。可是這胡亂打的結反而格外結實，和蘇顏的手指在暗中扭在一處，竟不分勝負。

蘇顏手纏在頭上，男人堂堂正正走過來，看她，又看了一眼燒烤店，說：原來你也沒吃飽。蘇顏聽見一個「也」字只有笑，這笑見男人是熟人，也不遮掩，大馬金刀地往外跑。蘇顏只有放下手去捂住嘴，害怕這笑和男人私奔而去。

男人轉到蘇顏身後，說：你就這麼不喜歡我送的絲巾，使這麼大的勁扯，別扯壞了。你這戴得不對，當地人是這麼戴的。（八）

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