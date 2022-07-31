阿力金吉兒／圖

她伸手去拿過他手上的刀。

小心！祿東贊喊了一聲，也像在對自己的心喊著似的。

她依然大膽地用手指滑過刀面，纖纖細手白皙如羽毛，撫著刀鋒薄如蟬翼，刀身卻厚實沉穩的力道。從刀背到刀口線條如河水，寬闊窄仄配合得恰好，又尖銳、又圓潤，一把刀多面性格，像眼前這個成熟男子。

她說這刀得經過長時間的打磨，才能製造出來。

祿東贊聽了很高興地說：這刀名為止則。

她聽了心想，這暗示夠明白了，士為知己者死，止則相耦，飛則成雙。止則刀，埋藏相連雙飛伏筆。祿東贊這樣不起眼的長相下，心思縝密得驚人。

礙於爹爹也在旁邊欣賞著刀，兩人話就到此為止。

爹爹卻接話笑說：指責，妳是該指責這個男人把妳帶離長安、帶離舒適、帶離阿娘。

但妳日後可能會感激我。祿東贊邊說邊笑著，轉頭卻定定地看著公主。

刀是要贈給公主的，好刀是好的護衛，一路也可以護身。

她自此把刀放在心口上，時間之風吹拂，卻不鏽蝕。

這是甲木薩第一次來到祿東贊的房舍，探望燭火將滅的祿東贊。從十幾歲認識的成熟男人，已經很老、很老了，轉眼七十七歲，她也過了四十歲的中年了。沒想到自己可以走到中年。身邊的王與妃子都走了，剩下老臣與將老的公主。

祿東贊原本很精瘦的身骨在疾病與歲月的催發下，看起來就像枯枝，很硬的那種枯枝，說什麼也不願意凋零。像是黃楊木，倒而不枯，枯而不死。

她取出那把十五歲時，他在長安王府贈給她的止則刀。

他取過刀，就著燭火看著：這刀刃依然銳利。

為了讓刀免於鏽蝕，我每隔十天就用石頭打磨。

這刀是我十八歲時自己打造的。這麼多年我握過的刀無數把，每一把刀都沾染過血跡，只有這一把沾染的是愛。

她握住他的手，取過刀放好，惟恐刀傷了他。

他們一起回憶著往事，祿東贊赴唐長安請婚，請婚過程中，他如何買通婢女，以知曉身上有香氣因而會停著蝴蝶的公主，很多人認為他大智大勇，力排諸難，巧破難題。他說其實只不過是生活的智慧罷了。比如天可汗考題，要從一百匹母馬中，辨認誰是小馬的阿娘。他笑說自己來自雪域草原，這考題易如反掌。他把母馬和小馬分開後各圈了一天一夜，第二天飢餓的小馬自動會衝出圍欄，以飛奔速度撲向牠自己的媽媽身旁去吃奶，這樣就可以分辨誰是誰的母馬了。他們說著往事。倒是佩服天可汗想出這些考題。

假使你沒考過呢？她曾問他。

不會，想破頭也要考過，要有這種決心。他說。

二十幾年過去了，高原還是高原，他們卻不再是自己，且將告別自己。

你要先走了，想要轉世成什麼？

神鷹。只要妳仰頭，就可以看見我在飛翔，在天空寫字給你。

如果我也走了呢？

我會去找妳，變成可以靠近妳的任何樣子。

我在海裡呢？

我就變成海龍王。

枯榮並生的雙樹

從她擁有那把止則刀，到男人從眾多女孩中指認出她，她登上高原之後，每一步路，祿東贊這個男人都讓她大開眼界。

惟獨可惜的是，祿東贊這樣聰明的人卻是沒什麼信仰的人。信而仰之，祿東贊沒有這樣的對象，他只有權力，連愛情都是策略、權謀。但她喜歡氣魄的男子，即使這個男子一不小心也會成為魔。

她跟祿東贊談佛法，還不如跟他談江南的絲綢、談醫藥植物的種子特性。她說這些萬物萬事也都是佛法。祿東贊笑著，他覺得這說詞很美，但卻很不實用。他的學問都是可以解決問題的，佛的空，太抽象。

於是在祿東贊生病的晚年，她跟他首次談起了「涅槃」這個新詞。那時長安使者攜來了玄奘的譯經，《般若卷》已經逐漸完備，補足了鳩摩羅什尊者的譯經，對她這個遠在高原的人彌足珍貴。無緣的玄奘大師譯的文字樸實，彷彿沒有要給讀經的人生起任何的想法。

絲路往來於途的商旅經常帶給她長安新事物，起先送來的繪畫經卷都是佛誕的題材，石窟裡的造像擬仿圖或者城裡從造像碑拓下來的圖像，刻畫著佛誕的祥和希望。一張北魏的〈皇興造像碑〉，描述著佛陀誕生之後，歷經結婚生子，看到生老病死四門，發願不成佛不起坐的菩提樹下故事，閃著金粉銀光的故事，是她經常對著貴族與農民奴隸的說法圖。正能量滿滿的圖像，活脫就是樣板。充滿著佛誕的快樂吉祥，天才嬰孩出世沐浴，走七步路說著天上天下唯我獨尊。

祿東贊笑著不信，說嬰兒怎麼可能一出生就說話，還走七蓮步？

所以我們是凡夫，只相信我們眼睛見到的。（二）