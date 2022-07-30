等到他回過神來，一高一矮兩個孩子都已經不見了，只剩下駐足原地看熱鬧的房東 大媽。

警察 問她：「那家人姓張？」

大媽點點頭，「對，立早章的那個章，戶主叫章毅九。」

警察又問：「搬到你那多長時間了？」

「大概快一個月了吧。」

「那倆孩子都是他的？」

女人點點頭，壓低聲音說：「不是一個媽生的，所以看著不像。那男的也倒楣，兩任老婆都跑了，看他那樣也是不愛說話，悶葫蘆一個。」

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孩子狼吞虎嚥吃麵的情景警察一直沒忘，兩個星期後，忙裡偷閒的他帶著一袋米、一桶油，還有幾身姊姊家孩子穿過的舊衣服，去了城中村。

可房東大媽說，他們三天前剛剛退租。房租是三個月一付的，他們只住了不到兩個月。

警察問：「為什麼這麼突然？」

大媽搖搖頭，「我也不知道，大半夜走的，留了張紙條，說是同鄉給介紹了一份好工作，押金和剩下的房租都不要了。」

警察在空無一人的房屋前站了一會，心裡浮起一股悵然。他總覺得那天那個孩子好像還有什麼話，一直沒說出口。他嘆了口氣，搖了搖頭，離開了。

22

看到耿家父母穿著正裝一起出現的時候，曹正星是有些吃驚的。他的短信是三天前的周六，發到耿陽的手機 上去的。他和耿陽已經很久沒有聯繫，他在短信裡寒暄地問起他的學習情況，耿陽回覆說還可以。又東拉西扯了幾句別的以後，他還是單刀直入地切入正題。

「耿陽，如果現在讓你看一張小恆哥哥的照片，你還能認出他來嗎？」那邊久久沒有回覆，看看時間，耿陽也許去了課外的補習班。（九一）