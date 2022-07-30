老嫗走近了她，撿起了王胖子的塑膠袋，打開來，一樣樣翻著，有時候還湊在鼻子前嗅聞。

老嫗拿到了一支派克鋼筆，她打開了筆蓋，找了張塑膠袋裡的白紙，隨意橫豎畫著試筆。白紙的背面是王胖子兒子的名字、寢室號碼和宿舍總機號碼，是給劉媽媽叫人用的。

劉媽媽身子不能動，只能嘴裡叫著：「這是人家王家的，你別動！」她真是個負責任的女人。

老嫗聽到了她的抗議，又呵呵笑著，走到劉媽媽面前，用食指點著她的印堂說：「睡吧！」

劉媽媽只覺得老嫗靠近時，有股似汗似羶的氣味，正這麼想的時候，眼前一黑，人事完全不知。

起霧了

我嘴裡的瓜子又被口水泡軟了，我試著在口裡分開它的外殼。

這次我失敗了，殼和仁於是變成了互相糾結的一小團可厭物。我去綠色垃圾桶那邊吐掉了它，我偏執地檢視了垃圾桶內緣的焦黑。

嗯，是同一個垃圾桶！我想著。上次母親早上在床上抽菸，菸蒂沒摁熄就丟棄在裡面。還好上學前我聞到了塑膠燃燒味，趕忙去撲滅它。自從那次以後，我每次丟東西，都會檢視垃圾桶裡面的焦跡。不知道為什麼，剛才我聽到老嫗噴煙時，腦中轉的也是我的母親在抽菸。

劉媽媽又喝了口茶，我看杯中茶水剩不多了。等她飲畢，我就拿去幫她兌熱水。劉媽媽口頭沒稱許我，這不打緊，我看出她眼中的善意。

劉媽媽說：「我醒來時還是躺在巷子旁，一個經過的工人掐我人中，把我給掐醒的。」

母親問：「那狐仙呢？牠還在麼？」（一三）