阿力金吉兒／圖

催人老的香乙烯，提醒著歲月年年。

把長安香丸、香條、香盒引進高原的公主更是捻香好手，捻香有如捻茶，讓高原人崇拜著。在香氣中，她經常遙想那個改變她命運的求婚使者，聰明又懂善巧的祿東贊在皇上爹爹天可汗的六試之中，能夠從群雄中脫穎而出。他在眾多各式各樣的王孫公主群裡，認出了她這位並非典型的正統公主，因為她身上有長年薰染的獨特。祿東贊早已私下拜訪她的特徵，能引蝶、引蜂而至的香氣只有她獨有。

蝴蝶替祿東贊引路。

她是蝴蝶所愛的少女，李雁兒。

李雁兒轉成文成公主，再上位成甲木薩。甲木薩是藏文「漢地來的女神」，她的新名字，就像佛上了高原也有「覺臥」這個新名。

從此高原人在神變月從各地長途跋涉，只為來探望一眼、朝拜一身的，只有佛與女人有此吸引力。

她身上的香氣，自此轉成高原人手裡虔誠的祭拜之香。長安蝴蝶早已遠去，高原不見蝴蝶，只有禿鷹。雄猛者才能活下來的荒旱礪漠之地，她的愛情早已埋葬，慾望之花開成智慧之花，大地獄灌溉成蓮花池。

長安的蝴蝶只留給深夜，留給被褥薰香如冷宮的寢殿。長安來的女神，女神只能莊嚴、只能孤獨，裹著香氣入眠。她從來沒有企盼獲得贊普的愛，但也沒料到，會孤獨在此寒宮一過四十載。

她在高原孤寡四十載，十年有夫君松贊干布，但仍感到寒冷異常。三十年當寡婦，青燈古佛，還好有佛。

極致的孤獨和閉關一般，也近乎修行。

悲中之帖

蜃樓幻翳，客塵四射。高原的夢蒼白，有如在霧靄中。長安的夢璀璨，有如在雷電中。

一條含淚走過的六千里愛情路早已愛斷情毀。隔山隔海不隔相思，空氣稀薄感情濃烈，崇山峻嶺，插翅難以回歸。

熱鬧的長安和拉薩，她背後這條從長安到邏些的千里路，從海拔平面往三千公尺攀爬的路途，商旅們藏在密濃黑髮中的蠶繭，每年在微光裡吐絲綢溫柔，到了夜裡化為寺院的燭火。

她不用將蠶繭偷渡 ，她帶來高原的植物比她活得還堅強、還美麗。

人一個個從她的身邊離開，但佛卻一尊尊地多了出來。

從原先長安運來的十二歲等身佛，早已落地生根。

迢迢從長安上路，跋涉千里相會高原，卻又獨留她一人在此。

缺氧的愛情

來到高原，第十年失去她的贊普君王；來到高原，第二十五年失去她婚姻的媒人，祿東贊。

和親失敗嗎？多年後，她的母國和她的夫國征戰不休。沒有她的高原，自此揮刀向長安。如果那時候她跟著使者回到長安，是否可以及早結束這漫長的寡居生活。但她為何要留在高原不走，高原是否有她懸念在意的人，或許祿東贊可以回答這個問題。

當時他們走過的日月山已成經典座標，她走過的河，自此倒淌流向長安，成為逆流倒淌的河。在那幸福的初春，唯一讓她感到不安的是未知。年輕的身體撐得過惡山惡水，卻畏懼還沒來到的人事，甚至未看的風景。但在這一片未知裡，她卻覺得有一種安定感的熟悉。她讀佛經的時候，突然虛空有一道聲音飛過，靈魂的珍貴是因為法性的光芒閃耀其上。

新春氣息已逐漸感染了大地，日月山這座高原與內地的分水嶺還籠罩在白雪的酷寒之中。寒風呼嘯著她的耳際，茫茫草原和高低起伏山巒在積雪覆蓋中有奇異 的神性，彷彿心的原初潔白。

之後要通過日月山口海拔約莫三千五百公尺，祿東贊告訴她：這裡的地貌環境與妳日後要進入的青藏高原相比，可以說是一點也不險峻。

未來的莽莽雪域等著前進，踏著積雪沿山而上，她放眼望去，感到這片大地的延長，雪域無限。天寒地凍中，祿東贊為她披上一件皮裘，手部碰著她的肩膀，她感受到大象那厚實的高原之手。被嚴酷氣候千錘百鍊的手，彷彿可以如刀劍般地磨去時間的粗礪，削去傷心的粗皮。

那件皮裘她一直收藏著。就如那把手工刀，刀面盡是沾滿一位她仰望的智者的紋路。

那時候祿東贊拿出親手打造的刀，取出時，在燭火下一片光燦，刀芒如陽。

我打造這把刀時，妳還不知道在哪裡遊蕩呢！

你怎麼知道我在遊蕩，也許我的前世是你的阿娘呢！

祿東贊聽了，驚訝地笑說：妳這個想法我是第一次聽到，前世的概念，很有意思。

依照佛經說的輪迴是有可能的，不然你為何要千里迢迢地來到長安，且在眾多的適齡女生裡，偏偏是我被天可汗選上了。偏偏你又通過了考試，偏偏我還能通過一路的長途跋涉，偏偏我……

祿東贊打斷她的話說：偏偏我現在就在你的身旁，偏偏我……

換她打斷眼前這個可以當她爹爹的男人的話，她怕他說出：偏偏我對妳有愛。（一）