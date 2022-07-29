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世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

殺死星河（九○）

桑文鶴

「吃吧。」他把麵擺在孩子面前。孩子沒有推託，抓起筷子、端起碗就開始吃。

這個時候，一個前來派出所掛失身分證的老大媽看見了孩子，走過來說：「章小河，你怎麼在這呢？」

正在吃麵的孩子抬起了頭。

警察問那女人：「你認識他？」

「是啊，他是我家房客的孩子啊。」

女人又問：「小河，你爸和你哥呢？」

孩子沒回答。女人自顧自地對警察說：「他們家爺仨，孩子媽媽走得早，一個老爺兒們帶著兩個兒子，到處打零工生活，怪可憐的。」她咂咂嘴，「你看，把孩子餓的，要不然也不能跑到派出所來找警察叔叔要吃的。」

麵吃得見了底，可想說的話還沒來得及說。警察問他：「你剛才說，你不知道你的家在哪裡、他不是你爸爸，那是什麼意思。」

不等他說話，女人又湊上來熱情地接過話：「怎麼不知道自己住哪兒呢？那我待會領他回去吧。」

警察說：「要不然這樣吧，孩子先留在我這兒，你回去跟孩子的父親說一聲，讓他來派出所一趟領孩子。」

女人說行，提著包就要往回走，迎面遇上一個少年急匆匆地進來，她立刻口氣興奮地說：「哎喲，小恆來了，來找你弟來了是不？」她轉過身，對著警察說：「看，孩子的哥哥來了。」

警察問少年：「你爸呢？」

小恆說：「我爸昨天上工，石頭砸到了腳，這兩天腳都動不了。家裡沒飯，我正想出去買掛麵，沒想到他就跑來這要飯了。警察叔叔，真對不起，給您添麻煩了。」少年說著，過來把剛吃完麵的孩子拽了起來。「走吧，咱們回去，你暑假作業還沒有寫完呢。」

警察還想再問幾句，派出所的院子裡卻傳來一陣騷動。原來被打的那個小三的家裡人趕了過來，說要嚴懲當街打人的凶手，一衝進來就鬧了起來。警察趕緊過去幫忙。（九○）

警察

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