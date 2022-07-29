劉媽媽沒逞強，畢竟自己沒被逼上絕路。她現在想的只是趕快離開這個是非地，至於王胖子要她轉交給兒子的東西，等明天再說吧。

正在劉媽媽轉身要走時，女子又轉過頭來對著她。她一看之下，大吃一驚！

這哪是個姣好的年輕女子！在眼前的赫然是一個英俊白淨的男人，留著像外國明星勞勃‧泰勒的鬍子！眼裡是男人愛使壞的眼神，滿臉是似笑非笑的誘惑表情。劉媽媽竟然有些許怦然心跳，不自主地想再看一眼時，男子又轉回頭，繼續他不避諱的偷窺，尾巴仍快樂地晃動著。他身上卻裹著女子的衣服，顯得有些荒誕的妖異。

劉媽媽不管三七二十一，扭頭就往回走，沒有絲毫猶豫。

她只往前跨了幾步，卻覺得後面有東西跟著，耳朵還聽到犬類的喘息聲。她越走越快，到後來幾乎是用跑的，但後面的腳步聲卻越跟越近……

劉媽媽覺得有一隻腳掌已經搭上了她的肩頭，心中一涼，腳一軟，跌坐在地上。王胖子託帶的塑膠袋也掉在地上，還好袋口紮著，裡面東西才沒散落。

劉媽媽想：這下該顯原形了吧！顧不得心中的害怕，回頭一看……

並不是什麼獠牙披毛的狐狸在她身後，有的只是一個缺了牙、滿臉皺紋的老嫗。她穿著年輕女子的花衣裳，張著沒牙的嘴呵呵笑著。

老嫗走近了劉媽媽，拿出了個鎏金菸盒，抽了一根長長的香菸出來，用洋火點著了，深深吸了一口，湊近了劉媽媽鼻子吐了出來，空氣中頓時像瀰漫了白霧。劉媽媽冷不防吸了一口進去，她想要憋氣，已遲了一步。

劉媽媽全身像被符咒定住了一樣，一動也不能動。（一二）