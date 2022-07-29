我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

我有個情人在設拉子（六）

蘇橋西

男人不敢靠得蘇顏身子太近，預留出一個人的空位，似乎這本是個三人的聚會，片刻兒就有人加入。

兩人的影子被路燈圈住，受了情人節的慫恿，悄悄長了身子慢慢往遠處挪，終於裹在一處，最終在黑暗中逃得無影無蹤。

4

男人來過幾次電話、約過幾次會面，蘇顏都推掉。有小半個月，男人沒了音訊，蘇顏倒覺得這是最好的結果。

晚上男人突然來電話，蘇顏嚇得以為詐屍。男人說上個月自己去了趟西北，列出些地名，都是四、五個字的，蘇顏一個也沒聽過。男人說跟團隊給當地做文化推廣，忙得沒有時間打電話，不好意思。這一回來，先跟你打個招呼。蘇顏只有寬恕，說理解。

兩人除了電話，別無其他的聯絡方式。當初男人沒要過蘇顏的微信，蘇顏也沒要過他的。蘇顏想，自己微信裡有無數阿貓阿狗，買餅的、買菜的，倒是沒有陪自己看畫展、看話劇的男人。如今微信如陽光普照、水銀瀉地，無處可以遁形。人人都微信相連，惟獨自己和男人沒有，好像共享個祕密、同守個約定，反平添了一份額外的親近。

男人說周五有沒有空，蘇顏說你回來也不休息休息。男人說：我這個人閒不住的，我打算約一票朋友，就在你們公司樓下如何。大家一起吃個飯，熱鬧熱鬧。

蘇顏不說話，當初以為這個男人丟了，現在如同土著人的飛鏢一樣又轉回來，接還是不接。男人說：這次多叫幾個朋友，你見見，沒準和你業務有關。蘇顏想這是男人給自己的台階，男人就是這樣，恰到好處地讓人不能拒絕。

蘇顏赴約，進了包房，一桌人，都不認識。男人站起來招呼，給大家介紹，蘇顏知道全是搞文宣的，和自己不是一路，點頭認了。其中有不少自來熟的，亂七八糟加了不少微信。（六）

微信 畫展

上一則

克服書寫障礙 台灣女國中生錄取製圖科

下一則

幸福的味道

延伸閱讀

寒冬期「省著花」傳騰訊下半年將進一步裁員

寒冬期「省著花」傳騰訊下半年將進一步裁員
希望中校成立在線校區 秋季課開放註冊

希望中校成立在線校區 秋季課開放註冊
西安銀行經理辱罵客戶字眼 微信截圖被製成看板放大廳

西安銀行經理辱罵客戶字眼 微信截圖被製成看板放大廳
澳洲數十萬微信用戶數據 恐已落中共手中

澳洲數十萬微信用戶數據 恐已落中共手中

熱門新聞

黛安∕圖

不一樣的人生（上）

2022-07-26 02:02
國際名廚江振誠。（圖：RAW提供）

全台最難訂位餐廳RAW 今夏復刻法國傳奇饗宴

2022-07-22 07:00
黛安∕圖

不一樣的人生（下）

2022-07-27 02:02

早戀的情書

2022-07-24 02:01

摯友六十年

2022-07-25 02:08

驗血報告

2022-07-21 02:14

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」