我有個情人在設拉子（六）

男人不敢靠得蘇顏身子太近，預留出一個人的空位，似乎這本是個三人的聚會，片刻兒就有人加入。

兩人的影子被路燈圈住，受了情人節的慫恿，悄悄長了身子慢慢往遠處挪，終於裹在一處，最終在黑暗中逃得無影無蹤。

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男人來過幾次電話、約過幾次會面，蘇顏都推掉。有小半個月，男人沒了音訊，蘇顏倒覺得這是最好的結果。

晚上男人突然來電話，蘇顏嚇得以為詐屍。男人說上個月自己去了趟西北，列出些地名，都是四、五個字的，蘇顏一個也沒聽過。男人說跟團隊給當地做文化推廣，忙得沒有時間打電話，不好意思。這一回來，先跟你打個招呼。蘇顏只有寬恕，說理解。

兩人除了電話，別無其他的聯絡方式。當初男人沒要過蘇顏的微信 ，蘇顏也沒要過他的。蘇顏想，自己微信裡有無數阿貓阿狗，買餅的、買菜的，倒是沒有陪自己看畫展 、看話劇的男人。如今微信如陽光普照、水銀瀉地，無處可以遁形。人人都微信相連，惟獨自己和男人沒有，好像共享個祕密、同守個約定，反平添了一份額外的親近。

男人說周五有沒有空，蘇顏說你回來也不休息休息。男人說：我這個人閒不住的，我打算約一票朋友，就在你們公司樓下如何。大家一起吃個飯，熱鬧熱鬧。

蘇顏不說話，當初以為這個男人丟了，現在如同土著人的飛鏢一樣又轉回來，接還是不接。男人說：這次多叫幾個朋友，你見見，沒準和你業務有關。蘇顏想這是男人給自己的台階，男人就是這樣，恰到好處地讓人不能拒絕。

蘇顏赴約，進了包房，一桌人，都不認識。男人站起來招呼，給大家介紹，蘇顏知道全是搞文宣的，和自己不是一路，點頭認了。其中有不少自來熟的，亂七八糟加了不少微信。（六）