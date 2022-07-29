如何拯救籠中鳥（下）

顏寧儀／圖

烏鴉沒有理會我，我不敢發出聲響，生怕這首次人鳥交流被鄰居打斷。隨後又接連嘗試了幾次，但牠依舊沒有任何反應。我不知所措，焦慮地在草坪上走來走去。我和牠的距離只有十米不到，但內心卻無比遙遠。牠的頭依舊沒能抬起來，我則失落地坐在樹邊，望著這無盡悠遠的夏天。

後來的幾天，我在夜裡嘗試著計畫裡的各種方法，但都不怎麼成功。比如我錄製了牠曾經的同伴們在院裡飛行時的影像給牠看，牠時不時發出近乎人的叫聲，隨後便不再理睬我了。再或者我將一些食物灑在籠子前，讓牠的夥伴們來與牠交流。雖然來的夥伴並不多，只有兩三隻，然而牠們依舊讓滿園充滿了活力。但籠子裡的牠卻站在橫桿上一動不動，睡著悠長的午覺。

直到最後，我甚至把鎖頭拿掉，並打開籠子時，牠只是靜靜地盯著我，頭部時不時轉動著。偶爾前傾身軀試探，但隨後又縮了回去。

夜裡的蟋蟀鳴叫著，表上的時針指向了十二點。我回到床上，雖然一直沒能與那隻烏鴉交談，倒是相關鳥類學知識積累了不少。腦海裡一遍一遍地閃過書中鳥類的各種圖片，即使在書裡，牠們的眼神依舊充滿了自然的靈性。但我卻未能在那隻烏鴉漆黑如夜的眸子裡，找到牠的靈魂。

牠具有烏鴉的形與色，但就如空殼一般，機械地重複著維持生命最基礎的動作，喝碗裡水、食用著人造鳥食以及站在橫桿上的睡眠。牠已經不再發出聲音，也杜絕了與外界的任何關係，牠就是籠子的一部分。

我逐漸陷入了夢中。我看到鄰居在前院樹下挖著什麼，我一路走到圍欄前，才發覺那隻烏鴉沒有再像平時那樣站在橫桿上。直到我踮起腳，才發現牠橫躺在籠子的底部，水碗被打翻在籠子邊上。當我看向另一邊時，鄰居左手拿著電話在叫囂著什麼，我沒有仔細聽，畢竟我只覺得他吵鬧。右手的鏟子雖然沒有停下來，但是以他的這個效率，估計一天也挖不出來吧。

我平靜地翻過柵欄，走到了他身邊，伸手示意要過鏟子。我沒多說什麼，他抬起頭斜看了我一眼，反手把鏟子插在小土堆上，轉身又回到了屋裡，一路上還在對電話另一頭的人吼叫。

我跪下來，一點一點地挖著。還是那一如既往的正午，就像我第一次看到那隻烏鴉時一樣，令人昏睡的蟬聲，汗水剛流出來，馬上又被太陽曬乾了。沒一會兒，一個十英寸的小坑被挖了出來。

我轉身一步一步走向籠子，像是面臨某種審判一般。腿腳宛如灌了鉛，路徑被拉遠，時間在變慢。直到我站在鳥籠旁邊時，我緩緩地從夢中醒了過來。身體早已被汗水浸透，頭頂的風扇時不時轉了幾圈，吱呀聲使得我一陣煩躁。

此時窗子外劃過了一道黑色掠影，幾支羽毛緩緩落下。我走向前，信手托著其中一根羽毛，在落日餘暉的陪襯下，給黑夜般的羽毛鍍上了一層憂鬱的金黃。我小心翼翼地夾在了鳥類學百科的其中一頁，在那一頁裡，那熟悉的眸子此時此刻充滿了生氣。

那一日後，我便再也沒有去看籠子那邊是什麼情況，我相信牠也許已重新與外界連接在一起，在城市裡尋找到自己的棲息地，在自然中享受著未來未知的美妙。我將望遠鏡和書放回了櫃子裡，隨意穿了一件衣服。離開房間前，我再次透過窗看了一眼那鳥籠的方向。枝葉依舊繁茂，陽光的照射下，彷彿要滴下油一般，蜘蛛還在上面遲鈍地結著網。我看不清鳥籠，只記著大概的方位。或許鳥籠也不復存在了吧。（下）