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最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

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殺死星河（八九）

桑文鶴

曹正河想起了那個出現過，又突然消失不見的勇伯伯，他問小恆：「那勇伯伯在哪裡？」

小恆搖搖頭，「有一天晚上，他帶著晨晨出去，後來他一個人自己回來。九叔後來也來了，兩個人吵了一架，又一起出去了。等我睡醒，屋子裡一個人也沒有，我就等了整整一天，直到天都黑了，九叔才回來，我就被帶到這裡來了。」

2006年的七月底，孜城的大街上，有人圍觀一中年女子帶著自己的娘家人，毆打丈夫的情人，旁邊有人叫好、有人拍照。直到倒在地上被人扒光衣服的女人身下開始出血，人也不再哭號，這才有人想起來報警。

派出所離現場不遠，出警的幾個警察在出門的時候，就注意到了派出所門口，站著一個看起來十歲左右的孩子。等到他們叫救護車把傷者送往醫院，又帶著三個打人的人回到派出所，那個孩子還在。

其中一個民警從車上下來，問他：「小朋友，你在這幹什麼呢？」

那孩子抬起頭望向他，盯著看了好幾秒才說：「你是警察嗎？」

「是啊。」他指指派出所，「這裡面都是警察，我就在這上班。」

孩子又說：「你能幫我找家嗎？」

警察來了精神，他說：「你走丟了嗎？」

孩子搖搖頭，「我是被九叔帶到這裡來的，我不知道我的家在哪裡。九叔不是我的爸爸。」

警察聽得有點迷糊，問他叫什麼名字。

孩子說：我叫小河。

警察問：「那你姓什麼？」

孩子搖搖頭說：「我不知道。」問他幾歲了，他說：「應該差不多十二、三歲了吧。」

警察招呼著他進了派出所，給他接了一杯水，讓他慢慢說。旁邊的桌子上有人在吃泡麵，味道勾得孩子直往那邊瞧。警察看他直嚥口水的樣子，問他是不是餓了，他點點頭。警察出去了一趟，回來後手裡端著一碗牛肉麵。（八九）

警察

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