我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

劉媽媽（一一）

張硯北

剛才太遠了，沒能仔細看她的長相，劉媽媽這時心中讚著她的美貌：一對修長秀氣的黑眉毛，一雙丹鳳眼微微向上斜著。鼻樑高挺著，盡頭懸在人中上，在夕陽下形成了一個漂亮的陰影。嘴唇紅紅小小的，豐潤的顏色像剛抹了櫻桃汁一樣。

她整個人就像工筆仕女畫走出來的美女，真要說有什麼缺點的話，就是她的那雙耳朵，尖尖長長的，完全不協調於她姣好的容貌。

女子沒有做錯事被人抓個正著的惱羞成怒，反而是似笑非笑地看著劉媽媽。右手還舉起來，朝圍牆宿舍內指著，似乎是告訴劉媽媽裡面的春光無限，小指還微翹著，是蘭花指的優雅。

她比了一下手指後，也沒理會劉媽媽，又轉回去繼續專心看。看著、看著，劉媽媽注意到她花布裙後面，有東西不安分地擺動著，剛開始幅度不太，到最後卻頻繁晃著。

劉媽媽心想：糟糕了，這不是個人，是個壞玩意！眼裡直盯著女子裙後的騷動，想瞧個究竟。

這時候一條黃黃毛毛的寬尾巴，從女子裙內鑽了出來，興奮地左右上下擺動著。

這女子竟然是隻狐仙！劉媽媽大吃一驚，這解釋了女子表現出異乎人類的嗜慾。

她記得小時候聽人講過狐狸成精的故事，說是一夥人在大院子聊天講話好好的，屋梁上卻突然有人搭話。問是什麼人，有時丟下來一只繡花鞋，有時丟下來院子裡走失的雞（或者雞的一部分）。狐仙也沒有太多惡意，所以家鄉四合院裡世世代代人狐相安無事過著。她當時只是聽說那位先生被什麼狐狸精迷住，拋妻棄子不回家了。但那只是比喻不正經、狐媚的女子勾引了有婦之夫，今天劉媽媽還是頭一遭遇上了真的狐狸精。（一一）

上一則

老橡樹上的黃絲帶

下一則

母親的微笑曲線

延伸閱讀

鬥鼠

鬥鼠
美妝大師畫「瞇瞇眼」 亞裔怒：刻板印象取悅西方民眾

美妝大師畫「瞇瞇眼」 亞裔怒：刻板印象取悅西方民眾
電視台宮鬥是日常？台前女主播：喝了1杯水 喉嚨啞2周

電視台宮鬥是日常？台前女主播：喝了1杯水 喉嚨啞2周
強尼戴普被舊愛轟控制狂 前緋聞女友力挺還他公道

強尼戴普被舊愛轟控制狂 前緋聞女友力挺還他公道

熱門新聞

黛安∕圖

不一樣的人生（上）

2022-07-26 02:02
國際名廚江振誠。（圖：RAW提供）

全台最難訂位餐廳RAW 今夏復刻法國傳奇饗宴

2022-07-22 07:00

驗血報告

2022-07-21 02:14

經一事長一智

2022-07-21 02:14

早戀的情書

2022-07-24 02:01

老美看中醫

2022-07-21 02:14

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁