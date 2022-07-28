剛才太遠了，沒能仔細看她的長相，劉媽媽這時心中讚著她的美貌：一對修長秀氣的黑眉毛，一雙丹鳳眼微微向上斜著。鼻樑高挺著，盡頭懸在人中上，在夕陽下形成了一個漂亮的陰影。嘴唇紅紅小小的，豐潤的顏色像剛抹了櫻桃汁一樣。

她整個人就像工筆仕女畫走出來的美女，真要說有什麼缺點的話，就是她的那雙耳朵，尖尖長長的，完全不協調於她姣好的容貌。

女子沒有做錯事被人抓個正著的惱羞成怒，反而是似笑非笑地看著劉媽媽。右手還舉起來，朝圍牆宿舍內指著，似乎是告訴劉媽媽裡面的春光無限，小指還微翹著，是蘭花指的優雅。

她比了一下手指後，也沒理會劉媽媽，又轉回去繼續專心看。看著、看著，劉媽媽注意到她花布裙後面，有東西不安分地擺動著，剛開始幅度不太，到最後卻頻繁晃著。

劉媽媽心想：糟糕了，這不是個人，是個壞玩意！眼裡直盯著女子裙後的騷動，想瞧個究竟。

這時候一條黃黃毛毛的寬尾巴，從女子裙內鑽了出來，興奮地左右上下擺動著。

這女子竟然是隻狐仙！劉媽媽大吃一驚，這解釋了女子表現出異乎人類的嗜慾。

她記得小時候聽人講過狐狸成精的故事，說是一夥人在大院子聊天講話好好的，屋梁上卻突然有人搭話。問是什麼人，有時丟下來一只繡花鞋，有時丟下來院子裡走失的雞（或者雞的一部分）。狐仙也沒有太多惡意，所以家鄉四合院裡世世代代人狐相安無事過著。她當時只是聽說那位先生被什麼狐狸精迷住，拋妻棄子不回家了。但那只是比喻不正經、狐媚的女子勾引了有婦之夫，今天劉媽媽還是頭一遭遇上了真的狐狸精。（一一）