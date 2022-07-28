我有個情人在設拉子（五）

這個城市，幾年裡和自己熟絡，又靠得住的，本地裡的算是地鐵 ，外來的就是月亮。當然最近添了男人，畢竟時間短，和地鐵、月亮比起來，好像又隔了一層。如今有了男人，就撇下地鐵、月亮這些舊識，蘇顏有些對不住，要是男人，不能算義氣。做為女人，就有了移情別戀的惡名。

兩人都是異鄉異客，同在A城打工，一路閒聊，總有話題。到後來蘇顏腿還沒走累，嘴倒累了，乾脆不說話。男人也不說話，蘇顏想，這男人最大的本事就是從不尷尬，在身邊不說話，也不會有壓力。不像很多人，玻璃心，要一路哄著。

蘇顏正亂想，腳下一崴，虧得男人反應快，伸手勸住蘇顏的身子，不要讓她墮落。蘇顏沒想到男人的手這麼涼，這一扶，算是給這個情人節上了成色。蘇顏想自己是不是應該照例感動，然後有所表示，又覺得好笑。如果感動這個事情還要考量，可見這感動並非親生，並不走心。

蘇顏說：謝謝你陪我走了這麼長的路。抬頭看月亮，居然在雲裡不見，蘇顏忍住沒誇男人比月亮要靠得住，說：就送到這裡，前面就是小區的入口。我住的這個小區大而亂，好幾處樓房長得像一群孿生兄弟，迷魂陣一樣。當初費了老勁才認得路，這個罪你就不要受了。

男人說：沒想到時間過得這麼快，一點都不累。我才要好好謝謝你，肯陪我喝咖啡 、看畫展 、觀賞話劇。老實講，當初話劇演得熱鬧，出了門你要是轉身就走，我還挺失落。肯讓我陪走這一段，我是真心感謝。

蘇顏不知道該如何作答，雙手拽了包，低頭看自己的鞋，好像這限量版的鞋比眼前的男人更值得考察。（五）